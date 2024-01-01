İsrail, "Güvenli Bölge"Yi Vurdu: 11 Filistinli Öldü

Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de, büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

İsrail güçleri, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 40 kişi de saldırıda yaralandı. İsrail ordusunun bölge çevresinde toprak barikatlar kurduğu aktarıldı.

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