İsrail, "Güvenli Bölge"Yi Vurdu: 11 Filistinli Öldü
Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan İsrail güçleri, burada yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bölgesini vurdu
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srail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bölgesini bombaladı. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.
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İsrail güçleri, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 40 kişi de saldırıda yaralandı. İsrail ordusunun bölge çevresinde toprak barikatlar kurduğu aktarıldı.
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Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.
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Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de, büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.
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Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.
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Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.