Konserlerden En Çok Kazanan Şarkıcılar Belli Oldu!

6. YILDIZ TİLBE 4 milyon 377 bin 469 euro

8. GÜLŞEN 3 milyon 592 bin 425 euro

9. GÖKHAN TÜRKMEN 3 milyon 485 bin 539 euro

10. MAHMUT ORHAN 3 milyon 145 bin 317 euro

İşte, konserlerden en çok para kazanan 10 şarkıcı...

Forbes, Türkiye'de konserlerden en çok gelir elde eden sanatçıları açıkladı.

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