Konserlerden En Çok Kazanan Şarkıcılar Belli Oldu!
Kazançları dudak uçuklattı
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Forbes, Türkiye'de konserlerden en çok gelir elde eden sanatçıları açıkladı.
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Zirvedeki isimler dikkat çekti.
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İşte, konserlerden en çok para kazanan 10 şarkıcı...
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10. MAHMUT ORHAN 3 milyon 145 bin 317 euro
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9. GÖKHAN TÜRKMEN 3 milyon 485 bin 539 euro
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8. GÜLŞEN 3 milyon 592 bin 425 euro
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7. DUMAN 4 milyon 523 euro
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6. YILDIZ TİLBE 4 milyon 377 bin 469 euro
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5. SILA 4.5 milyon euro
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4. EDİS 5.2 milyon euro
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3. SERDAR ORTAÇ 5.4 milyon euro
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2. CEM ADRİAN 6 milyon euro
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1. TARKAN 12 milyon euro