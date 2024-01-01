Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
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1000 haklim savcı yardımcısı alımı mülakat sonuçları açıklandı
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Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
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Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
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Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
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Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
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LGS tercih süreci başladı
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10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
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Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
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Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
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Türkiye neden gri listeye girdi?
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Elektriğe yüzde 38 zam
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!

Konserlerden En Çok Kazanan Şarkıcılar Belli Oldu!

Kazançları dudak uçuklattı

  1. Forbes, Türkiye'de konserlerden en çok gelir elde eden sanatçıları açıkladı.

    Forbes, Türkiye'de konserlerden en çok gelir elde eden sanatçıları açıkladı.

  2. Zirvedeki isimler dikkat çekti.

    Zirvedeki isimler dikkat çekti.

  3. İşte, konserlerden en çok para kazanan 10 şarkıcı...

    İşte, konserlerden en çok para kazanan 10 şarkıcı...

  4. 10. MAHMUT ORHAN 3 milyon 145 bin 317 euro

    10. MAHMUT ORHAN 3 milyon 145 bin 317 euro

  5. 9. GÖKHAN TÜRKMEN 3 milyon 485 bin 539 euro

    9. GÖKHAN TÜRKMEN 3 milyon 485 bin 539 euro

  6. 8. GÜLŞEN 3 milyon 592 bin 425 euro

    8. GÜLŞEN 3 milyon 592 bin 425 euro

  7. 7. DUMAN 4 milyon 523 euro

    7. DUMAN 4 milyon 523 euro

  8. 6. YILDIZ TİLBE 4 milyon 377 bin 469 euro

    6. YILDIZ TİLBE 4 milyon 377 bin 469 euro

  9. 5. SILA 4.5 milyon euro

    5. SILA 4.5 milyon euro

  10. 4. EDİS 5.2 milyon euro

    4. EDİS 5.2 milyon euro

  11. 3. SERDAR ORTAÇ 5.4 milyon euro

    3. SERDAR ORTAÇ 5.4 milyon euro

  12. 2. CEM ADRİAN 6 milyon euro

    2. CEM ADRİAN 6 milyon euro

  13. 1. TARKAN 12 milyon euro

    1. TARKAN 12 milyon euro