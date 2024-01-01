Oyunculuğu Bırakan Ünlü İsim Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Yıldız Asyalı son hali
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Eyvah Babam ve Hayat Bilgisi dizileriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı gözlerden uzak yaşıyordu. Oyunculuğu bırakan Asyalı Gümüşlük'te tatil yaparken görüntülendi.
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Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, Emre Vatansever ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Mira ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Gümüşlük'teki bir plajda kızıyla keyifli anlar geçiren Asyalı,
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90'ların sonu 2000'li yılların başında ekranların en sevilen ve popüler oyunculardan bir tanesiydi.
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kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol almış ve asıl çıkışını Hayat Bilgisi diziyle yaşayan Asyalı uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyordu.
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41 yaşındaki güzel isim fit görüntüsüyle dikkat çekti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Yıldız Asyalı kariyerine müzisyen olarak devam ediyor.
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İŞTE YILDIZ ASYALI SON HALİ:
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