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Oyunculuğu Bırakan Ünlü İsim Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Yıldız Asyalı son hali

  1. Eyvah Babam ve Hayat Bilgisi dizileriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı gözlerden uzak yaşıyordu. Oyunculuğu bırakan Asyalı Gümüşlük'te tatil yaparken görüntülendi.

    Eyvah Babam ve Hayat Bilgisi dizileriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı gözlerden uzak yaşıyordu. Oyunculuğu bırakan Asyalı Gümüşlük'te tatil yaparken görüntülendi.

  2. Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, Emre Vatansever ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Mira ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Gümüşlük'teki bir plajda kızıyla keyifli anlar geçiren Asyalı,

    Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, Emre Vatansever ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Mira ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Gümüşlük'teki bir plajda kızıyla keyifli anlar geçiren Asyalı,

  3. 90'ların sonu 2000'li yılların başında ekranların en sevilen ve popüler oyunculardan bir tanesiydi.

    90'ların sonu 2000'li yılların başında ekranların en sevilen ve popüler oyunculardan bir tanesiydi.

  4. kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol almış ve asıl çıkışını Hayat Bilgisi diziyle yaşayan Asyalı uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyordu.

    kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol almış ve asıl çıkışını Hayat Bilgisi diziyle yaşayan Asyalı uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyordu.

  5. 41 yaşındaki güzel isim fit görüntüsüyle dikkat çekti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Yıldız Asyalı kariyerine müzisyen olarak devam ediyor.

    41 yaşındaki güzel isim fit görüntüsüyle dikkat çekti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Yıldız Asyalı kariyerine müzisyen olarak devam ediyor.

  6. İŞTE YILDIZ ASYALI SON HALİ:

    İŞTE YILDIZ ASYALI SON HALİ: