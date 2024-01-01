Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Elinin Hikayesini İlk Kez Anlattı

Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Askerlik şubesine gittim, elimi sakladım. Beni askere alsınlar diye. Daha sonra şehrin içine gittim, pastanenin içinde askerleri gördüm. Askerlere dedim ki 'Ben askere gitmek için elimi sakladım'. Onlar da 'Git hemen askerlik şubesine doğruyu söyle yoksa askere gittiğin zaman daha büyük tepkiyle karşılaşabilirsin, neden sakladın diye' dediler..."

"BU BİR LANET DEĞİL"

Yalçınkaya "Bu bir lanet değil, bir kaza. Kapının önünde iki arkadaşımla oynarken geçirdiğim bir kaza, çoğu insan buna kıyma makinesi ya da başka şeyler diyor. Hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi bir taraftan da tutunmaya, daha çok sarılmaya sevk ediyor. Kolu, ayağı, vücudunun yarısı olmayanlar var, ağzıyla ressamlık yapanlar var" dedi.