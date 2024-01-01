Sağlıklı Diye Yediğimiz Meyveler Ölüme Bile Götürüyor
ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı!
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Meyve deyince aklımıza taze, renkli ve besin değeri yüksek gıdaların görüntüleri geliyor. Meyveler genellikle doğanın vitaminler, lifler ve antioksidanlarla dolu doğal şekeri olarak tanımlanıyor.
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Meyvelerin vücuda sayısız faydası bulunuyor. Ancak bunu her meyve için söylemek mümkün değil Bazıları, özellikle aşırı veya belirli şekillerde tüketildiğinde, sağlığınıza şaşırtıcı derecede zararlı olabilir.
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İşte popüler olmalarına rağmen düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayan 5 meyve...
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PORTAKAL Portakallar genellikle yüksek C vitamini içeriğiyle bilinir ve bu da bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için mükemmeldir.Ancak bu narenciye lezzetleri iki ucu keskin bir kılıç olabilir
Portakallar oldukça asidiktir ve mide asidinin yemek borusuna geri akarak mide yanmasına ve rahatsızlığa neden olduğu bir durum olan asit reflüye yol açabilir. Gastroenteroloji ve Hepatoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre portakal gibi turunçgiller asit reflü için önemli tetikleyicilerdir.
Asit reflü veya GERD'ye (Gastroözofageal Reflü Hastalığı) yatkın kişiler için portakal tüketmek semptomları artırabilir. Asitlik özofagus astarını tahriş edebilir ve iltihabı kötüleştirebilir.
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Ara sıra bir portakal çoğu kişi için iyi olsa da, hassas mideleri olanlar bunları ölçülü olarak tüketmeli veya muz veya kavun gibi daha az asitli meyveleri tercih etmelidir.
Meyveler, rafine şekerlere daha sağlıklı bir alternatif sağlayan, başta fruktoz olmak üzere doğal şekerler içerir. Bu doğal şekerlere, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan ve sağlık açısından çok sayıda fayda sunan lif, vitaminler ve antioksidanlar eşlik eder. Bütün meyveleri ölçülü bir şekilde tüketmek, genel sağlığı desteklerken tatlı isteğini de giderebilir, bu da onları dengeli bir beslenmenin besleyici bir parçası haline getirir.
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LİÇİ Liçi tatlı, çiçeksi tadı ve sulu dokusuyla bilinen egzotik meyvelerdir. Lezzetli olmalarına, vitamin ve antioksidanlarla dolu olmalarına rağmen gizli bir tehlikeyi de beraberinde getiriyorlar. Liçi meyvesi, hipoglisin A adı verilen ve önemli bir düşüşe neden olabilen doğal bir toksin içerir. Özellikle aç karnına tüketildiğinde kan şekeri seviyelerini yükseltebilir
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Journal of Investigative Medicine'de yapılan bir araştırma, yemek yemeden büyük miktarlarda liçi tüketen çocukların akut hipoglisemiye maruz kaldıklarını, bunun da aşırı vakalarda nöbetlere ve hatta ölüme yol açtığını vurguladı.
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Bu, liçileri özellikle kan şekeri seviyeleri dalgalanan veya hipoglisemiye yatkın kişiler için riskli bir seçim haline getirir.
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Riskleri azaltmak için liçilerin tadını ölçülü olarak ve her zaman dengeli bir öğünün parçası olarak çıkarın.
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CENNET HURMASI Cennet Hurması, yüksek şeker içeriği sayesinde genellikle doğal bir tatlandırıcı ve hızlı bir enerji artışı olarak övülür. Potasyum ve magnezyum gibi temel mineralleri sağlasalar da şeker seviyeleri endişe verici derecede yüksektir. Tek bir hurma 16 grama kadar şeker içerebilir, bu da onları mevcut en yüksek şekerli meyvelerden biri yapar.
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Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, hurma gibi doğal şeker oranı yüksek gıdaların tüketilmesi, kan şekeri seviyelerinde ani yükselişlere yol açabilir; bu da özellikle diyabetli veya diyabet geliştirme riski taşıyan kişiler için endişe vericidir. Özellikle şeker alımınıza dikkat ediyorsanız, hurmaların dikkatli bir şekilde tüketilmesi önemlidir.
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HİNDİSTAN CEVİZİ Hindistan cevizi, kurutulmuş haliyle birçok tatlı ve atıştırmalıkta popüler bir malzemedir. Taze hindistan cevizinin sağlığa faydaları olsa da kurutulmuş hindistan cevizi kalori bombası olabilir. Küçük bir porsiyon kurutulmuş hindistan cevizi önemli miktarda kalori ve doymuş yağ içerebilir; bu da büyük miktarlarda tüketildiğinde kilo alımına ve kardiyovasküler sorunlara katkıda bulunabilir.
American Journal of Clinical Nutrition'da yapılan bir araştırma, kurutulmuş hindistan cevizinde bulunanlar gibi doymuş yağların yüksek alımının, kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu buldu.
Aşırı kalori ve yağ alımını önlemek için kurutulmuş hindistan cevizini ölçülü bir şekilde tüketmek ve porsiyon boyutlarına dikkat etmek önemlidir. Daha sağlıklı bir seçenek için taze hindistan cevizi veya diğer az yağlı alternatifleri düşünün.
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ŞEKER İLAVELİ MEYVELER Meyveler doğal olarak tatlı olsa da bazı işlenmiş meyve ürünleri, sağlıklı bir atıştırmalığı şeker tehlikesine dönüştürebilecek ilave şekerler içerir. Şuruplu konserve meyveler, meyve suları ve şeker ilaveli kurutulmuş meyveler gibi ürünler şeker alımınızı önemli ölçüde artırabilir.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), obezite ve diyabet riskini azaltmak için ilave şekerin günlük kalori alımınızın %10'undan daha azıyla sınırlandırılmasını önermektedir.