Sağlıklı Diye Yediğimiz Meyveler Ölüme Bile Götürüyor

Ara sıra bir portakal çoğu kişi için iyi olsa da, hassas mideleri olanlar bunları ölçülü olarak tüketmeli veya muz veya kavun gibi daha az asitli meyveleri tercih etmelidir.

Meyveler, rafine şekerlere daha sağlıklı bir alternatif sağlayan, başta fruktoz olmak üzere doğal şekerler içerir. Bu doğal şekerlere, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan ve sağlık açısından çok sayıda fayda sunan lif, vitaminler ve antioksidanlar eşlik eder. Bütün meyveleri ölçülü bir şekilde tüketmek, genel sağlığı desteklerken tatlı isteğini de giderebilir, bu da onları dengeli bir beslenmenin besleyici bir parçası haline getirir.