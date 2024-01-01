Kredi Kartı Kullananlar Dikkat
3 gün sonra değişiyor!
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Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara yolladığı talimat ile kredi kartı limitlerinde değişikliğe gitti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PPK kararı ile faizleri değiştirmezken, kredi kartı faizlerinin sabitlenmesi nedeniyle kart faiz oranlarında da herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
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Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı, bayram öncesi ortaya çıkan "Kredi kartı limitleri düşürülecek" haberinin ardından gözünü BDDK'ya çevirirken, BDDK konuya ilişkin bankalara önemli talimatlar gönderdi.
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GazeteDuvar'da yer alan habere göre Türkiye'de çalışanların aylık geliri ve kredi kartı limitleri arasındaki uyumsuzluk bulunması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda bankalara uyarılarda bulunan BDDK, bu konu için de somut girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
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Temmuz ayı itibarıyla birçok bankanın, müşterilerinin kredi kartı limitini düşürmesi beklenirken, kart limitlerinin aylık gelirin 4 ile 8 katı arasına çekileceği öğrenildi.
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Bankaların limit değişikliklerini 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirmesi bekleniyor.