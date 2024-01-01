Kredi Kartı Kullananlar Dikkat

Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencileri için karar
Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencileri için karar
Ayhan Bora Kaplan örgütü dosyası tamamlandı
Ayhan Bora Kaplan örgütü dosyası tamamlandı
Ebrar Siteleri'nde depremde sağ kurtuldu, LGS birincisi oldu
Ebrar Siteleri'nde depremde sağ kurtuldu, LGS birincisi oldu
2 ilde ormanlara girişler yasaklandı
2 ilde ormanlara girişler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
AK Parti, doğurganlık çalıştayı: 'Çok zor durumdayız'
AK Parti, doğurganlık çalıştayı: 'Çok zor durumdayız'
Aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Müzekart GNS ve Seyahatsever projesi başlıyor
Müzekart GNS ve Seyahatsever projesi başlıyor
İkinci el otomobil satışı, yüzde 20 geriledi
İkinci el otomobil satışı, yüzde 20 geriledi
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
Bakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
Bakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
Mayısta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Mayısta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Depremden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Depremden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
AK Parti'de değişim sürüyor!
AK Parti'de değişim sürüyor!
3 çocuğa vergi indirimi ve uygun kredi yolda!
3 çocuğa vergi indirimi ve uygun kredi yolda!
4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Şehit yakınları, gazi ve engelliler AJet'le indirimli uçacak
Şehit yakınları, gazi ve engelliler AJet'le indirimli uçacak
İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır
İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır
Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Akaryakıta çifte zam geldi
Akaryakıta çifte zam geldi
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
LGS tercih süreci başladı
LGS tercih süreci başladı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat

3 gün sonra değişiyor!

  1. Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara yolladığı talimat ile kredi kartı limitlerinde değişikliğe gitti.

    Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara yolladığı talimat ile kredi kartı limitlerinde değişikliğe gitti.

  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PPK kararı ile faizleri değiştirmezken, kredi kartı faizlerinin sabitlenmesi nedeniyle kart faiz oranlarında da herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PPK kararı ile faizleri değiştirmezken, kredi kartı faizlerinin sabitlenmesi nedeniyle kart faiz oranlarında da herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

  3. Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı, bayram öncesi ortaya çıkan "Kredi kartı limitleri düşürülecek" haberinin ardından gözünü BDDK'ya çevirirken, BDDK konuya ilişkin bankalara önemli talimatlar gönderdi.

    Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı, bayram öncesi ortaya çıkan "Kredi kartı limitleri düşürülecek" haberinin ardından gözünü BDDK'ya çevirirken, BDDK konuya ilişkin bankalara önemli talimatlar gönderdi.

  4. GazeteDuvar'da yer alan habere göre Türkiye'de çalışanların aylık geliri ve kredi kartı limitleri arasındaki uyumsuzluk bulunması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda bankalara uyarılarda bulunan BDDK, bu konu için de somut girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

    GazeteDuvar'da yer alan habere göre Türkiye'de çalışanların aylık geliri ve kredi kartı limitleri arasındaki uyumsuzluk bulunması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda bankalara uyarılarda bulunan BDDK, bu konu için de somut girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

  5. Temmuz ayı itibarıyla birçok bankanın, müşterilerinin kredi kartı limitini düşürmesi beklenirken, kart limitlerinin aylık gelirin 4 ile 8 katı arasına çekileceği öğrenildi.

    Temmuz ayı itibarıyla birçok bankanın, müşterilerinin kredi kartı limitini düşürmesi beklenirken, kart limitlerinin aylık gelirin 4 ile 8 katı arasına çekileceği öğrenildi.

  6. Bankaların limit değişikliklerini 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Bankaların limit değişikliklerini 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirmesi bekleniyor.