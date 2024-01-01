Kredi Kartı Kullananlar Dikkat

GazeteDuvar'da yer alan habere göre Türkiye'de çalışanların aylık geliri ve kredi kartı limitleri arasındaki uyumsuzluk bulunması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda bankalara uyarılarda bulunan BDDK, bu konu için de somut girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.