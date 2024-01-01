TOKİ'den Uygun Faizli Konut Kredisi

BANKA KREDİLERİNDE FAİZLER YÜKSEK Dar ve orta gelir seviyesindeki vatandaşlar için konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak iyice zorlaştı. Bankalarda konut kredilerinde faiz oranları yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor. En düşük faizle kredi veren bankadan 1 milyon TL'lik konut kredisi alan bir vatandaşın aylık taksit ödemesi 32 bin TL'ye geliyor. Bu durum, kredi ile ev alma olanağını dar ve orta gelirli vatandaşlar için oldukça zorlaştırıyor.