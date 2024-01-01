Sessiz Sedasız Boşanmıştı! Yeni Aşkını İlan Etti
Rüştü Onur Atilla ünlü şarkıcı ile aşkını ilan etti
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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Rüştü Onur Atilla (38), 2014 yılında dünyaevine girdiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurmuştu.
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Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız, 2014'te nikâh masasına oturmuştu. Kemal ve Uygar adında iki çocukları olan çift, 10 yıllık evliliklerine geçtiğimiz günlerde tek celsede nokta koydu.
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20 GÜN SONRA YENİ AŞK
'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla, boşanmasından sadece 20 gün sonra ünlü şarkıcı Nez ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından duyurdu.
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Şarkıcı Nez ise sosyal medya hesabından Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını 'İyi ki' notuyla ve kalp emojisiyle paylaştı.