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Sessiz Sedasız Boşanmıştı! Yeni Aşkını İlan Etti

Rüştü Onur Atilla ünlü şarkıcı ile aşkını ilan etti

  1. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Rüştü Onur Atilla (38), 2014 yılında dünyaevine girdiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurmuştu.

    Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Rüştü Onur Atilla (38), 2014 yılında dünyaevine girdiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurmuştu.

  2. Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız, 2014'te nikâh masasına oturmuştu. Kemal ve Uygar adında iki çocukları olan çift, 10 yıllık evliliklerine geçtiğimiz günlerde tek celsede nokta koydu.

    Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız, 2014'te nikâh masasına oturmuştu. Kemal ve Uygar adında iki çocukları olan çift, 10 yıllık evliliklerine geçtiğimiz günlerde tek celsede nokta koydu.

  3. 20 GÜN SONRA YENİ AŞK<p> 'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla, boşanmasından sadece 20 gün sonra ünlü şarkıcı Nez ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından duyurdu.

    20 GÜN SONRA YENİ AŞK

    'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla, boşanmasından sadece 20 gün sonra ünlü şarkıcı Nez ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından duyurdu.

  4. Şarkıcı Nez ise sosyal medya hesabından Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını 'İyi ki' notuyla ve kalp emojisiyle paylaştı.

    Şarkıcı Nez ise sosyal medya hesabından Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını 'İyi ki' notuyla ve kalp emojisiyle paylaştı.