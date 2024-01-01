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Siri'ye Sorulmaması Gereken Soru! Her Şeyi Bir Anda Mahvedebilir

Siri'ye sorulmaması gereken soru!

  1. Akıllı asistanlara pratik olması için sorulan sorular hayat kurtarıcı olabilir. Ancak teknoloji şirketlerine göre asistanlar harika olsa da bazı konularda yardımcı olamaz. Uzmanlar, Siri ve Alexa'ya sorulmaması gereken soruları sıraladı.

    Akıllı asistanlara pratik olması için sorulan sorular hayat kurtarıcı olabilir. Ancak teknoloji şirketlerine göre asistanlar harika olsa da bazı konularda yardımcı olamaz. Uzmanlar, Siri ve Alexa'ya sorulmaması gereken soruları sıraladı.

  2. Akıllı asistanınızdan sağlık tavsiyesi istemek doğru değildir. Soğuk algınlığı için sorulan soruları net bir şekilde yanıtlasa da diğer rahatsızlıklar için tehlikelidir. Asistanlardan aldığınız cevaplar sizi endişelendirebilir veya ciddi bir sorun varken randevunuzu iptal edebilirsiniz.

    Akıllı asistanınızdan sağlık tavsiyesi istemek doğru değildir. Soğuk algınlığı için sorulan soruları net bir şekilde yanıtlasa da diğer rahatsızlıklar için tehlikelidir. Asistanlardan aldığınız cevaplar sizi endişelendirebilir veya ciddi bir sorun varken randevunuzu iptal edebilirsiniz.

  3. Zarar verme yöntemleri sorulmamalı<BR> Birine zarar vermeyi düşünmek veya hayal ediyor olmak başlı başına problemli bir durumdur. Ani bir öfke ile bu tür alternatifleri akıllı asistanlara sormamalısınız. İlerleyen dönemlerde yasal problemlerle karşılaşmanıza bile neden olabilir.

    Zarar verme yöntemleri sorulmamalı
    Birine zarar vermeyi düşünmek veya hayal ediyor olmak başlı başına problemli bir durumdur. Ani bir öfke ile bu tür alternatifleri akıllı asistanlara sormamalısınız. İlerleyen dönemlerde yasal problemlerle karşılaşmanıza bile neden olabilir.

  4. Birini aramasını istemeyin <p> Kolaylık sağlayan bir işlem gibi görünse de numarayı kendiniz bulup aramalısınız. Bunu asistan aracılığıyla yapmak yanlış kişi veya yeri arama gibi sorunlara yol açabilir.

    Birini aramasını istemeyin

    Kolaylık sağlayan bir işlem gibi görünse de numarayı kendiniz bulup aramalısınız. Bunu asistan aracılığıyla yapmak yanlış kişi veya yeri arama gibi sorunlara yol açabilir.

  5. Yatırımlarınızla ilgili bilgi vermeyin<p> Sesli asistanlara finansal uygulamalara bağlansa da ses verilerinde güvenlik açığı yaşayabilirsiniz. Siber suçlular da sesinizi kaydedip kendileri için kullanabilir. Banka ile iletişime geçerek işlemlerinizi halletmeniz daha faydalı olacaktır.

    Yatırımlarınızla ilgili bilgi vermeyin

    Sesli asistanlara finansal uygulamalara bağlansa da ses verilerinde güvenlik açığı yaşayabilirsiniz. Siber suçlular da sesinizi kaydedip kendileri için kullanabilir. Banka ile iletişime geçerek işlemlerinizi halletmeniz daha faydalı olacaktır.

  6. Sağlık içerikli sorulardan kaçının<p> Kırsal bir ortamdaki ağaçta bulunan meyveleri tüketip tüketmemeniz gerektiğini akıllı asistanlara sormamalısınız. Doğru cevabı almama riskiniz çok yüksektir. Bu nedenle ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri yememelisiniz.

    Sağlık içerikli sorulardan kaçının

    Kırsal bir ortamdaki ağaçta bulunan meyveleri tüketip tüketmemeniz gerektiğini akıllı asistanlara sormamalısınız. Doğru cevabı almama riskiniz çok yüksektir. Bu nedenle ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri yememelisiniz.

  7. Bir şeyleri sildirmeyin<p> Akıllı asistanlar bazı komutları düzgün bir şekilde yerine getirse de yanlış şeyleri silme riski bulunur. Sesli komut verdiğinizde cümleleriniz farklı algılanabilir veya doğru işlem yapılabilir. Ancak bunlar riskli durumlardır.

    Bir şeyleri sildirmeyin

    Akıllı asistanlar bazı komutları düzgün bir şekilde yerine getirse de yanlış şeyleri silme riski bulunur. Sesli komut verdiğinizde cümleleriniz farklı algılanabilir veya doğru işlem yapılabilir. Ancak bunlar riskli durumlardır.

  8. Her şeyi kaydediyorlar<p> Akıllı asistanlardan faydalanarak pratik anlar sağlamak mantıklı olsa da bu teknoloji aletlerinin her şeyi kaydettiğini unutmamalısınız. Teknoloji şirketlerinin söylediklerinizi sanal kulaklar ile duymasını istemiyorsanız bu özellikleri devre dışı bırakmalısınız.

    Her şeyi kaydediyorlar

    Akıllı asistanlardan faydalanarak pratik anlar sağlamak mantıklı olsa da bu teknoloji aletlerinin her şeyi kaydettiğini unutmamalısınız. Teknoloji şirketlerinin söylediklerinizi sanal kulaklar ile duymasını istemiyorsanız bu özellikleri devre dışı bırakmalısınız.