Zarar verme yöntemleri sorulmamalı

Birine zarar vermeyi düşünmek veya hayal ediyor olmak başlı başına problemli bir durumdur. Ani bir öfke ile bu tür alternatifleri akıllı asistanlara sormamalısınız. İlerleyen dönemlerde yasal problemlerle karşılaşmanıza bile neden olabilir.