Kozmetik Ürünlerindeki Tuzak: Alüminyum!

UZUN SÜRELİ MARUZ KALINMAMALI İnsan sağlığı ile ilişkisi gittikçe önem kazanan alüminyum genellikle zararsız bir bileşen olarak biliniyor. Ancak yine de yüksek seviyede ya da düşük dozlarına uzun süreli maruz kalındığında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden vücuda fazla alüminyum alınması sakıncalı olabilir.