Kozmetik Ürünlerindeki Tuzak: Alüminyum!

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız
Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
Memur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek
Memur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek
AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Bakan Şimşek: Son aylarda kaynak girişi arttı
Bakan Şimşek: Son aylarda kaynak girişi arttı
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü
Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü
Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu
Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu
Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar
Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu
İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi

Kozmetik Ürünlerindeki Tuzak: Alüminyum!

Kansere kadar götürüyor

  1. Kozmetik ürünleri alınırken ilk dikkat edilebilmesi gereken nokta, deodorantın koku giderici alüminyum bileşenlerini içermemesi olmalı. Alüminyum emilerek kan dolaşımına girerse vücutta birikir. Deri ile teması bile oldukça etkili olabilir. Yapılan araştırmalarda bu ürünlere sık maruz kalınması halinde üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri görüldü.

    Kozmetik ürünleri alınırken ilk dikkat edilebilmesi gereken nokta, deodorantın koku giderici alüminyum bileşenlerini içermemesi olmalı. Alüminyum emilerek kan dolaşımına girerse vücutta birikir. Deri ile teması bile oldukça etkili olabilir. Yapılan araştırmalarda bu ürünlere sık maruz kalınması halinde üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri görüldü.

  2. YANMA, KAŞINTI VE YARA OLUŞABİLİR <p> Doğal olmayan deodorant ve antiperspirant ürünler, doğrudan deri ile temas ettiğinden cilt kanseri riskini arttırabiliyor. İçerisindeki kimyasallar nedeniyle vücut üzerinde yanma, kaşıntı, tahriş, kabarma ve yara oluşumu gibi sonuçlar doğurabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybedilmeden bir uzmana danışılmalı.

    YANMA, KAŞINTI VE YARA OLUŞABİLİR

    Doğal olmayan deodorant ve antiperspirant ürünler, doğrudan deri ile temas ettiğinden cilt kanseri riskini arttırabiliyor. İçerisindeki kimyasallar nedeniyle vücut üzerinde yanma, kaşıntı, tahriş, kabarma ve yara oluşumu gibi sonuçlar doğurabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybedilmeden bir uzmana danışılmalı.

  3. UZUN SÜRELİ MARUZ KALINMAMALI İnsan sağlığı ile ilişkisi gittikçe önem kazanan alüminyum genellikle zararsız bir bileşen olarak biliniyor. Ancak yine de yüksek seviyede ya da düşük dozlarına uzun süreli maruz kalındığında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden vücuda fazla alüminyum alınması sakıncalı olabilir.

    UZUN SÜRELİ MARUZ KALINMAMALI İnsan sağlığı ile ilişkisi gittikçe önem kazanan alüminyum genellikle zararsız bir bileşen olarak biliniyor. Ancak yine de yüksek seviyede ya da düşük dozlarına uzun süreli maruz kalındığında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden vücuda fazla alüminyum alınması sakıncalı olabilir.

  4. ALÜMİNYUM KANSERE NEDEN OLUYOR<p> Alüminyum, terlemeyi engeller. Ancak, bunu yaparken gözenekleri tıkamaya, ciltte tahrişe ve bazı araştırmalara göre kansere neden olabiliyor. Alüminyum, solunum, deri ve sindirim sistemi yolu ile vücuda alınıyor.

    ALÜMİNYUM KANSERE NEDEN OLUYOR

    Alüminyum, terlemeyi engeller. Ancak, bunu yaparken gözenekleri tıkamaya, ciltte tahrişe ve bazı araştırmalara göre kansere neden olabiliyor. Alüminyum, solunum, deri ve sindirim sistemi yolu ile vücuda alınıyor.