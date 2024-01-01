Kozmetik Ürünlerindeki Tuzak: Alüminyum!
Kansere kadar götürüyor
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Kozmetik ürünleri alınırken ilk dikkat edilebilmesi gereken nokta, deodorantın koku giderici alüminyum bileşenlerini içermemesi olmalı. Alüminyum emilerek kan dolaşımına girerse vücutta birikir. Deri ile teması bile oldukça etkili olabilir. Yapılan araştırmalarda bu ürünlere sık maruz kalınması halinde üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri görüldü.
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YANMA, KAŞINTI VE YARA OLUŞABİLİR
Doğal olmayan deodorant ve antiperspirant ürünler, doğrudan deri ile temas ettiğinden cilt kanseri riskini arttırabiliyor. İçerisindeki kimyasallar nedeniyle vücut üzerinde yanma, kaşıntı, tahriş, kabarma ve yara oluşumu gibi sonuçlar doğurabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybedilmeden bir uzmana danışılmalı.
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UZUN SÜRELİ MARUZ KALINMAMALI İnsan sağlığı ile ilişkisi gittikçe önem kazanan alüminyum genellikle zararsız bir bileşen olarak biliniyor. Ancak yine de yüksek seviyede ya da düşük dozlarına uzun süreli maruz kalındığında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden vücuda fazla alüminyum alınması sakıncalı olabilir.
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ALÜMİNYUM KANSERE NEDEN OLUYOR
Alüminyum, terlemeyi engeller. Ancak, bunu yaparken gözenekleri tıkamaya, ciltte tahrişe ve bazı araştırmalara göre kansere neden olabiliyor. Alüminyum, solunum, deri ve sindirim sistemi yolu ile vücuda alınıyor.