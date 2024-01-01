Soğan Saklamak İçin En Pratik Taktik
Aylarca çürümüyor, filizlenmiyor, küflenmiyor!
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Soğanları saklamak basit gibi görünse de aslında hassas işlemlerden biri olduğu söylenebilir. Doğru yöntemleri bilmezsek, soğanlarımız kısa sürede çürüyebilir. İşte soğan saklarken dikkat edilmesi gereken püf noktalar.
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Kuru ve serin alanlar
Soğanları saklamak için en önemli kurallardan biri, onları kuru ve serin bir yerde muhafaza etmektir. Soğan nemi sevmez ve nemli ortamlarda çürüyebilir, küflenebilir. Mutfak tezgahının altındaki dolap veya kiler gibi nemden uzak alanlar ideal olabilir.
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Işıktan kaçının
Soğanları saklarken doğrudan güneş ışığından korumak çok önemlidir. Güneş ışığı, soğanların içindeki nişastayı şekerlere dönüştürür ve filizlenme problemi yaratır. Eğer karanlık bir dolabınız yoksa, bir kutu içinde veya ışık geçirmeyen bir torbada muhafaza edebilirsiniz.
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Havalandırma
Soğanlar havalandırma sağlandığında daha uzun ömürlü olacaktır. Hava almayan kapalı kaplarda saklanmaları, nem birikmesine ve çürümeye neden olabilir. File torbalar, hava dolaşımı sağlayarak soğanları uzun süre taze tutar.
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Katman katman dizmeyin
Soğanları üst üste koyarak saklamak, alt kısımdaki soğanların ezilmesine ve çürümeye başlamasına neden olabilir. Mümkün olduğunca tek kat halinde ve yayarak saklamalısınız.
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Kesilmişse doğru saklayın
Eğer doğradığınız soğanların bir kısmı arta kaldıysa bu kısmı dikkatli bir şekilde saklamak gerekir. Kesilmiş soğanları hava almayacak şekilde streç filme sararak saklayabilirsiniz. Bu yöntem, soğanın kurumasını ve kokusunun diğer yiyeceklere yayılmasını engeller.
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Kontrol edin
Soğanları saklarken, arada bir onları kontrol etmek de önemlidir. Soğanların arasında çürüyen veya filizlenen bir soğan varsa, aralarından çekmelisiniz. Ara sıra soğanları kontrol edip, çürüyenleri ayırarak kalan soğanların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.
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Türlerine dikkat edin
Kırmızı, beyaz ve sarı soğan gibi farklı türdeki soğanları ayrı ayrı saklamak daha iyidir. Her soğan türü, farklı hızda çürüme ve filizlenme özelliğine sahip olabilir. Her bir soğan türünü ayrı kaplarda veya torbalarda saklanmalı.