Soğan Saklamak İçin En Pratik Taktik

Kuru ve serin alanlar

Soğanları saklamak için en önemli kurallardan biri, onları kuru ve serin bir yerde muhafaza etmektir. Soğan nemi sevmez ve nemli ortamlarda çürüyebilir, küflenebilir. Mutfak tezgahının altındaki dolap veya kiler gibi nemden uzak alanlar ideal olabilir.