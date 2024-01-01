Sabah Saatleri Bitkileri Coşturuyor!

Peki su zamanlaması büyüme oranlarını etkiler mi? Bitkiler sulandıklarında günün hangi saatinde olduklarını fark etmezler. Sabah, öğlen, öğleden sonra ve hatta gece boyunca sulama yapmak bitkilerinizin büyüme hızını veya herhangi bir şeyi etkilemez.