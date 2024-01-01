Sabah Saatleri Bitkileri Coşturuyor!
Güneşe maruz kalan hortum çiçekleri yakıyor
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Sabah saatleri aslında en güvenli saatlerdir. Sabahları çiçekleri sulamak mantar ve hastalık olasılığını azaltır. Sabah sulaması, güneşin topraktaki fazla nemi buharlaştırmak için bolca vakti olacağı anlamına gelir.
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Özellikle birçok mantar, yüksek nem koşullarında daha iyi yayılır. Bu nedenle bitkilerinizi akşam veya gece sulamak (sıcaklık düştüğünde ve bağıl nem arttığında) özellikle dış mekan bitkilerinde mantar hastalıklarının büyümesini teşvik edebilir.
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Peki su zamanlaması büyüme oranlarını etkiler mi? Bitkiler sulandıklarında günün hangi saatinde olduklarını fark etmezler. Sabah, öğlen, öğleden sonra ve hatta gece boyunca sulama yapmak bitkilerinizin büyüme hızını veya herhangi bir şeyi etkilemez.
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Bu noktada iki önemli detay var. Eğer bitkileriniz evin içindeyse aşırı veya az sulama yapmıyorsanız hangi saat aralığında suladığınızın bir önemi yok.
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Ancak bitkileriniz dış mekandaysa sabah sulayabiliyorsanız, hastalık olasılığını azaltırsınız ve buharlaşmaya daha az su harcarsınız.
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Dış mekandaki bahçe bitkilerini günün sıcağında sulamak bitkileri yakabilir. Bu yüzden sabah saatlerinde sulama yapmalısınız.
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Son olarak dış mekan bitkilerinizi sulama işini öğleden sonraya bırakıyorsanız ve hortumla sulayacaksınız hortumdaki suya dikkat edin. Çünkü hortumun içinde, güneşin sıcağına maruz kalan su bitkilerinizi yakabilir.