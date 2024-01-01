Arzum Onan İle Mehmet Aslantuğ'un Gurur Günü
Bahtın açık olsun yiğidim
-
27 yıllık evliliklerini 2023'te sürpriz bir şekilde noktalayan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, üniversiteden mezun oldu. Ünlü ikili, oğullarının mezuniyet töreninden kareleri takipçileriyle paylaştı.
-
Magazin dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen 1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.
-
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.
-
Arzum Onan, oğlunun kepli fotoğraflarını; "Yolun açık olsun canım oğlum" notuyla paylaştı.
-
Bir süredir ekranlardan uzak olan Mehmet Aslantuğ da oğlunun mezuniyet törenine katıldı.
-
Ünlü oyuncu, oğlunun mezuniyet töreninden karelere "Şükür. Sevgi, emek veren herkese? Biricik anneliğe, tüm öğretmenlerine, güzel aşkına, kadim arkadaşlıklarına bin teşekkür? Bahtın açık olsun yiğidim. Bu yetimi çok mutlu ettin" notunu düştü.
-
Öte yandan Arzum Onan, 2019 yılında oğlunun üniversiteyi kazandığını "Yetim Mehmet'imin evlat mutluluğu/gururu? Oğlu koç gibi bir üniversiteli artık" sözleriyle duyurmuştu.