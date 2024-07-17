YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM?nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

2024 YKS sonuçları için heyecan giderek artıyor. YKS 2024 yılında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından sınava katılım sağlayan adaylar kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak. İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...

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