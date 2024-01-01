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Ev Yapımı 5 Soğuk İçecek İle Tanışın!

Bu yaz favoriniz olacak ev yapımı 5 soğuk içecek ile tanışın!

  1. Sıcak havalarda bol sıvı tüketmek hepimiz için hem kaçınılmaz hem de oldukça keyifli bir ihtiyaç. Peki bu yaz sizi ve sevdiklerinizi işlenmiş ürünlerden biraz daha uzak tutup, aynı zamanda doğal tatlar ile buluşturacak öneriler almaya ne dersiniz? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz 5 soğuk içecek!

    Sıcak havalarda bol sıvı tüketmek hepimiz için hem kaçınılmaz hem de oldukça keyifli bir ihtiyaç. Peki bu yaz sizi ve sevdiklerinizi işlenmiş ürünlerden biraz daha uzak tutup, aynı zamanda doğal tatlar ile buluşturacak öneriler almaya ne dersiniz? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz 5 soğuk içecek!

  2. Kırmızı erik kompostosu<p> Yaz boyunca farklı türlerini kolayca bulabileceğiniz bu lezzetli meyve, uygun şekilde işlendikten sonra eşsiz bir içeceğe dönüşebilir. Çok eskilerden beri hemen herkesin sofralarında yer verdiği kompostolar, vişne, şeftali, üzüm ve kayısı gibi farklı yaz meyvelerinden de yapılabileceği gibi tüm mevsim erişilebilen erik ile de harika sonuç verecektir. Yapmanız gereken tek şey, iyice yıkadığınız kırmızı erikleri bol suyla birlikte tencereye koymak ve göz kararı şeker ve iki parça da karanfil ekleyerek kaynatmak. Meyveler iyice yumuşadığında altını kapatın ve soğuyunca da buzdolabına kaldırıp, istediğiniz zaman lezzetli bir serinletici olarak tüketin.

    Kırmızı erik kompostosu

    Yaz boyunca farklı türlerini kolayca bulabileceğiniz bu lezzetli meyve, uygun şekilde işlendikten sonra eşsiz bir içeceğe dönüşebilir. Çok eskilerden beri hemen herkesin sofralarında yer verdiği kompostolar, vişne, şeftali, üzüm ve kayısı gibi farklı yaz meyvelerinden de yapılabileceği gibi tüm mevsim erişilebilen erik ile de harika sonuç verecektir. Yapmanız gereken tek şey, iyice yıkadığınız kırmızı erikleri bol suyla birlikte tencereye koymak ve göz kararı şeker ve iki parça da karanfil ekleyerek kaynatmak. Meyveler iyice yumuşadığında altını kapatın ve soğuyunca da buzdolabına kaldırıp, istediğiniz zaman lezzetli bir serinletici olarak tüketin.

  3. Şeftalili limonata<p> Yazın en aromatik iki ürünü bir araya gelse ortaya nasıl bir içecek çıkar? Bu sorunun cevabı kolaylıkla şeftalili limonata olabilir. Bir limonun suyunu sıkın ve kabuklarını da parçalayıcı robottan geçirerek biraz su ve bir bardak şekerle kaynatın. Bir kilo şeftaliyi ayıklayıp blender?dan geçirdikten sonra bir miktar suyla birlikte kaynayan karışıma ekleyin. Altını kapattığınız karışıma iki dal kekiği de karıştırdıktan sonra buzdolabında soğutup hemen tadına bakın. Misafirleriniz bu tarife bayılacak!

    Şeftalili limonata

    Yazın en aromatik iki ürünü bir araya gelse ortaya nasıl bir içecek çıkar? Bu sorunun cevabı kolaylıkla şeftalili limonata olabilir. Bir limonun suyunu sıkın ve kabuklarını da parçalayıcı robottan geçirerek biraz su ve bir bardak şekerle kaynatın. Bir kilo şeftaliyi ayıklayıp blender?dan geçirdikten sonra bir miktar suyla birlikte kaynayan karışıma ekleyin. Altını kapattığınız karışıma iki dal kekiği de karıştırdıktan sonra buzdolabında soğutup hemen tadına bakın. Misafirleriniz bu tarife bayılacak!

  4. Çilekli yoğurtlu milkshake<p> İçinde çilek olan her şey benim favorim diyorsanız işte size pratik bir tarif! Yarım su bardağı çileği blender?dan geçirin ve iyice parçalandıktan sonra üzerine bir su bardağı süt, iki yemek kaşığı hazır çiğ krema ve 3 yemek kaşığı tatlı yoğurt ekleyerek karıştırmaya devam edin. Bardağa aldığınız karışıma bol buz ekleyip, üzerini de çilek dilimleri ile süsleyerek sıcak günler için bulduğunuz harika çözümün tadını çıkarabilirsiniz!

    Çilekli yoğurtlu milkshake

    İçinde çilek olan her şey benim favorim diyorsanız işte size pratik bir tarif! Yarım su bardağı çileği blender?dan geçirin ve iyice parçalandıktan sonra üzerine bir su bardağı süt, iki yemek kaşığı hazır çiğ krema ve 3 yemek kaşığı tatlı yoğurt ekleyerek karıştırmaya devam edin. Bardağa aldığınız karışıma bol buz ekleyip, üzerini de çilek dilimleri ile süsleyerek sıcak günler için bulduğunuz harika çözümün tadını çıkarabilirsiniz!

  5. Karpuzlu smoothie<p> Yaz denince ve sıcak günler kapıya dayanınca karpuz kadar serinletici başka hangi meyve akla gelebilir ki? Peki bu lezzetli meyveyi bu defa bardakta görmeye ne dersiniz? İki dilim karpuzun çekirdeklerini ayıklayın ve iri parçalar halinde doğrayarak blender?a atın. Üzerine 8-10 parça buz eklediğiniz karpuzun üzerine 3 top da vanilyalı dondurma koyun ve hepsini güzelce karıştırın. Buz gibi karpuzlu smoothie?niz hazır! Unutmayın: Karışımdaki karpuz ve dondurma miktarını tercihinize göre ayarlayarak farklı kıvamlarda karpuzlu smoothie?ler elde edebilirsiniz.

    Karpuzlu smoothie

    Yaz denince ve sıcak günler kapıya dayanınca karpuz kadar serinletici başka hangi meyve akla gelebilir ki? Peki bu lezzetli meyveyi bu defa bardakta görmeye ne dersiniz? İki dilim karpuzun çekirdeklerini ayıklayın ve iri parçalar halinde doğrayarak blender?a atın. Üzerine 8-10 parça buz eklediğiniz karpuzun üzerine 3 top da vanilyalı dondurma koyun ve hepsini güzelce karıştırın. Buz gibi karpuzlu smoothie?niz hazır! Unutmayın: Karışımdaki karpuz ve dondurma miktarını tercihinize göre ayarlayarak farklı kıvamlarda karpuzlu smoothie?ler elde edebilirsiniz.

  6. Dondurmalı soğuk kahve<p> Kahveyi çok seviyorum ama yaz sıcağında da fazla içemiyorum diyorsanız işte sizi bu yaz havalara uçuracak çözüm: Dondurmalı soğuk kahve. İki tatlı kaşığı granül kahveyi bir buçuk su bardağı soğuk sütün içinde iyice eritin. Servis bardağına iki top vanilyalı dondurma koyun ve hazırladığınız karışımı dondurmaların üzerine ekleyin. Üzerini toz kakao ile de süsleyebileceğiniz dondurmalı kahveniz artık hazır!

    Dondurmalı soğuk kahve

    Kahveyi çok seviyorum ama yaz sıcağında da fazla içemiyorum diyorsanız işte sizi bu yaz havalara uçuracak çözüm: Dondurmalı soğuk kahve. İki tatlı kaşığı granül kahveyi bir buçuk su bardağı soğuk sütün içinde iyice eritin. Servis bardağına iki top vanilyalı dondurma koyun ve hazırladığınız karışımı dondurmaların üzerine ekleyin. Üzerini toz kakao ile de süsleyebileceğiniz dondurmalı kahveniz artık hazır!