Ev Yapımı 5 Soğuk İçecek İle Tanışın!

Kırmızı erik kompostosu

Yaz boyunca farklı türlerini kolayca bulabileceğiniz bu lezzetli meyve, uygun şekilde işlendikten sonra eşsiz bir içeceğe dönüşebilir. Çok eskilerden beri hemen herkesin sofralarında yer verdiği kompostolar, vişne, şeftali, üzüm ve kayısı gibi farklı yaz meyvelerinden de yapılabileceği gibi tüm mevsim erişilebilen erik ile de harika sonuç verecektir. Yapmanız gereken tek şey, iyice yıkadığınız kırmızı erikleri bol suyla birlikte tencereye koymak ve göz kararı şeker ve iki parça da karanfil ekleyerek kaynatmak. Meyveler iyice yumuşadığında altını kapatın ve soğuyunca da buzdolabına kaldırıp, istediğiniz zaman lezzetli bir serinletici olarak tüketin.