Bu Yöntemle Çamaşırlar Yepyeni Oluyor!
Makineye bir bardak eklemek yeterli
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Çamaşır makinesinde renklerin karışması can sıkıcı bir durum olabilir. Ancak bu durumu düzeltebilecek bazı yöntemler bulunuyor. İşte bu sorunu çözmek için evde kolayca uygulayabileceğiniz adımlar.
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Çamaşır makinesine solmuş veya karışmış renkli kıyafetleri koyun. Tambura yarım su bardağı tuz ekleyin ve makineyi çalıştırın. Tuz, renkleri canlandırmaya ve solmaları azaltmaya yardımcı olabilir.
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Tuz işe yaramadıysa bir bardak beyaz sirkeyi yumuşatıcı gözüne koyun. Sirke, deterjanın veya sert suyun neden olduğu mineralleri parçalayarak kıyafetlerin daha parlak görünmesini sağlar.
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Daha derin bir temizlik için kıyafetleri 20-30 dakika boyunca bir bardak beyaz sirke ve 4 litre ılık suda bekletebilirsiniz.
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Renklerin karıştığı kıyafetleri tekrar yıkamak istiyorsanız aynı renkteki diğer kıyafetlerle birlikte yıkayın. İyi bir toz deterjan kullanarak uzun bir yıkama programı seçin.
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Eğer renklerin karışması leke şeklinde ise uygun bir leke çıkarıcıyı eski haline döndürmek istediğiniz bölgeye uygulayın. Leke çıkarıcının üzerindeki talimatları dikkatlice takip edin.
Diğer yöntemler işe yaramazsa, kuru temizleme sıvısını kullanmayı düşünebilirsiniz.
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Ancak bu sıvının kimyasal içeriği nedeniyle dikkatli olmalısınız. Kullanmadan önce talimatları iyice okuyun ve gerekli güvenlik önlemlerini alın.