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Türkiye'nin En Zeki İlleri!

Kendi şehrinin sıralamasını gören şaşırıyor

  1. Bir internet sitesi milyonlarca kullanıcıyı tabii tuttuğu IQ testi doğrultusunda katılımcıların şehirlere göre olan ortalamasını da listeledi. Bu listelerde Türkiye'nin en zeki 10 şehri sıralandı. İşte Türkiye'nin zeka haritası...

    Bir internet sitesi milyonlarca kullanıcıyı tabii tuttuğu IQ testi doğrultusunda katılımcıların şehirlere göre olan ortalamasını da listeledi. Bu listelerde Türkiye'nin en zeki 10 şehri sıralandı. İşte Türkiye'nin zeka haritası...

  2. Yaşam alanı, sahip olduğumuz kalıtımsal özellikler ve daha birçok etken zeka seviyemizi belirliyor.

    Yaşam alanı, sahip olduğumuz kalıtımsal özellikler ve daha birçok etken zeka seviyemizi belirliyor.

  3. Aynı zamanda zeka seviyesi, yaş ve coğrafyalar arasında büyük farklılıklar gösteriyor.

    Aynı zamanda zeka seviyesi, yaş ve coğrafyalar arasında büyük farklılıklar gösteriyor.

  4. Bununla beraber yapılan bir test ise bunu gözler önüne sunuyor.

    Bununla beraber yapılan bir test ise bunu gözler önüne sunuyor.

  5. Türkiye'nin hangi şehrinin daha zeki olduğunu merak eden bir internet sayfasının çıkarımda bulunduğu liste sosyal medyada yankı uyandırdı.

    Türkiye'nin hangi şehrinin daha zeki olduğunu merak eden bir internet sayfasının çıkarımda bulunduğu liste sosyal medyada yankı uyandırdı.

  6. Milyonlarca kişiye IQ testi sunan popüler bir internet sitesi, uzun süreli çalışmaları sonucunda kullanıcıların yanıtlarıyla bir zeka haritası oluşturdu.

    Milyonlarca kişiye IQ testi sunan popüler bir internet sitesi, uzun süreli çalışmaları sonucunda kullanıcıların yanıtlarıyla bir zeka haritası oluşturdu.

  7. Şehirlerden testlere katılan kişilerin sonuçları, o şehrin ortalama zekasını gösterecek şekilde listelendi.

    Şehirlerden testlere katılan kişilerin sonuçları, o şehrin ortalama zekasını gösterecek şekilde listelendi.

  8. İşte Türkiye'de En Yüksek Zekaya Sahip 10 Şehir:

    İşte Türkiye'de En Yüksek Zekaya Sahip 10 Şehir:

  9. 10. Kırklareli / IQ: 103.38

    10. Kırklareli / IQ: 103.38

  10. 9. Bursa / IQ: 103.47

    9. Bursa / IQ: 103.47

  11. 8. Balıkesir / IQ: 103.59

    8. Balıkesir / IQ: 103.59

  12. 7. Kocaeli / IQ: 103.85

    7. Kocaeli / IQ: 103.85

  13. 6. İstanbul / IQ: 104.02

    6. İstanbul / IQ: 104.02

  14. 5. Çanakkale / IQ: 104.02

    5. Çanakkale / IQ: 104.02

  15. 4. Muğla / IQ: 104.12

    4. Muğla / IQ: 104.12

  16. 3. İzmir / IQ: 104.51

    3. İzmir / IQ: 104.51

  17. 2. Ankara / IQ: 104.91

    2. Ankara / IQ: 104.91

  18. 1. Eskişehir / IQ: 105.20

    1. Eskişehir / IQ: 105.20