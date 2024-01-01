Türkiye'nin En Zeki İlleri!
Kendi şehrinin sıralamasını gören şaşırıyor
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Bir internet sitesi milyonlarca kullanıcıyı tabii tuttuğu IQ testi doğrultusunda katılımcıların şehirlere göre olan ortalamasını da listeledi. Bu listelerde Türkiye'nin en zeki 10 şehri sıralandı. İşte Türkiye'nin zeka haritası...
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Yaşam alanı, sahip olduğumuz kalıtımsal özellikler ve daha birçok etken zeka seviyemizi belirliyor.
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Aynı zamanda zeka seviyesi, yaş ve coğrafyalar arasında büyük farklılıklar gösteriyor.
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Bununla beraber yapılan bir test ise bunu gözler önüne sunuyor.
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Türkiye'nin hangi şehrinin daha zeki olduğunu merak eden bir internet sayfasının çıkarımda bulunduğu liste sosyal medyada yankı uyandırdı.
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Milyonlarca kişiye IQ testi sunan popüler bir internet sitesi, uzun süreli çalışmaları sonucunda kullanıcıların yanıtlarıyla bir zeka haritası oluşturdu.
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Şehirlerden testlere katılan kişilerin sonuçları, o şehrin ortalama zekasını gösterecek şekilde listelendi.
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İşte Türkiye'de En Yüksek Zekaya Sahip 10 Şehir:
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10. Kırklareli / IQ: 103.38
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9. Bursa / IQ: 103.47
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8. Balıkesir / IQ: 103.59
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7. Kocaeli / IQ: 103.85
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6. İstanbul / IQ: 104.02
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5. Çanakkale / IQ: 104.02
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4. Muğla / IQ: 104.12
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3. İzmir / IQ: 104.51
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2. Ankara / IQ: 104.91
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1. Eskişehir / IQ: 105.20