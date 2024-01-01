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Bozkurt İşaretli Sevincin Hikayesi Ortaya Çıktı

Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretli sevincin hikayesi ortaya çıktı

  1. A Milli Takımımızın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maça attığı gollerle damga vuran Merih Demiral'ın bozkurt sevinci dikkat çekti.

    A Milli Takımımızın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maça attığı gollerle damga vuran Merih Demiral'ın bozkurt sevinci dikkat çekti.

  2. A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

    A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

  3. Milliler sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Milliler sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

  4. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti.

    Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti.

  5. Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golü Merih Demiral attı. (58. saniye)

    Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golü Merih Demiral attı. (58. saniye)

  6. Başarılı futbolcu sergilediği performansla Avusturya maçının oyuncusu ödülünü aldı.

    Başarılı futbolcu sergilediği performansla Avusturya maçının oyuncusu ödülünü aldı.

  7. Merih Demiral attığı ikinci golün ardından yaptığı sevinç Avusturya'da gündem oldu.

    Merih Demiral attığı ikinci golün ardından yaptığı sevinç Avusturya'da gündem oldu.

  8. Demiral, golü attıktan sonra Avusturya tribünlerine dönerek 'Bozkurt' işareti yaptı.

    Demiral, golü attıktan sonra Avusturya tribünlerine dönerek 'Bozkurt' işareti yaptı.