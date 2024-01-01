Bozkurt İşaretli Sevincin Hikayesi Ortaya Çıktı
Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretli sevincin hikayesi ortaya çıktı
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A Milli Takımımızın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maça attığı gollerle damga vuran Merih Demiral'ın bozkurt sevinci dikkat çekti.
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A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.
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Milliler sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
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Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikada Merih Demiral (2) kaydetti.
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Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golü Merih Demiral attı. (58. saniye)
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Başarılı futbolcu sergilediği performansla Avusturya maçının oyuncusu ödülünü aldı.
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Merih Demiral attığı ikinci golün ardından yaptığı sevinç Avusturya'da gündem oldu.
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Demiral, golü attıktan sonra Avusturya tribünlerine dönerek 'Bozkurt' işareti yaptı.