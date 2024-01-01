"Sürüngen Avcısı" Iğdır'da Görüntülendi
"Sürüngen avcısı" olarak bilinen ve sürüngen avlayarak beslenen yılan kartalı, göç için geldiği Iğdır'da görüntülendi.
-
Coğrafi yapısı ve iklim şartlarından dolayı 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Iğdır, yaz mevsiminde güneyden kuzeye göç eden birçok türü ağırlıyor.
-
Bölgeye göç kapsamında gelen türler arasında, başta yılan olmak üzere sürüngen avlayarak beslenmesiyle bilinen ve kanat açıklığı 170 santimetreye kadar ulaşabilen yılan kartalı da (Circaetus gallicus) bulunuyor.
-
Ovalar, taşlık dağ etekleri ve yarı çöllerde yaşayan yılan kartalı, Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki çorak arazide görüntülendi.
-