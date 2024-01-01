Yaşanabilir Gezegen Arayışı

Potansiyel olarak yaşanabilir dünyalar için en az 25 ana adayı doğrudan görüntülemeye odaklanacak olan resmi görevinin sonunda, insanlığın bir daha eskisi gibi olup olmayacağı merak ediliyor. "Yaşamda, dinde, felsefede ve bilimde bir devrim başlatabilir" diyen astrofizikçi, halkın tepkisinin kendisini şaşırtabileceğini de itiraf etti. "Bir günlüğüne manşet olabilir," diye konuşan Christiansen " sonra herkes yaptığı şeye geri döner" dedi.