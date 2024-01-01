Tırnağınızda Beyaz Lekeler Varsa Zaman Kaybetmeyin!
Hemen doktora koşun, bu hastalığın habercisiymiş
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Tırnaklarda ortaya çıkan beyaz lekeler genellikle çok ciddiye alınmaz. Ancak tırnaklarınızdaki bu beyaz lekeler sandığınızdan çok daha ciddi sorunlara yol açabilir. Çünkü yapılan bazı araştırmalar tırnaklardaki bu beyaz lekelerin bazı hastalıkların habercisi olduğunu söylüyor.
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Tırnaklarınızdaki beyaz noktalar genellikle zararsız olsa da, kalıcı bir hale gelirse ve var olmaya devam ederlerse genellikle daha ciddi bir sorunun işareti olabilir.
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Tırnaklarda beyaz lekeler genellikle "leukonychia" olarak adlandırılır ve çeşitli nedenlere bağlı olabilir.
Travma veya Darbe: Tırnak yüzeyine darbe veya travma sonrasında, tırnak altında hava birikmesiyle oluşabilir.
Mineral Eksikliği: Özellikle çinko ve kalsiyum eksikliği, tırnaklarda beyaz lekelere neden olabilir.
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Enfeksiyonlar: Tırnak mantarı veya başka enfeksiyonlar, tırnak plakasında beyaz lekelerin oluşmasına yol açabilir. Kimyasal Maddelere Maruz Kalma: Agresif kimyasallar veya temizlik maddeleri tırnak yüzeyini etkileyebilir ve beyaz lekelerin oluşumuna neden olabilir.
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Diğer Sağlık Sorunları: Nadir durumlarda, tırnaklarda beyaz lekeler ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir, ancak genellikle diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkar. Genellikle tırnaktaki beyaz lekelerin vitamin eksikliğinden kaynaklı olduğu düşünülür. Ancak durum yalnızca bundan ibaret değil! Mantar enfeksiyonu dahil pek çok neden tırnaklarda beyaz lekeye sebep olabiliyor.
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Eğer tırnaklarınızda beyaz lekeler varsa mutlaka bir uzmana danışın. Çünkü bu beyaz lekeler daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir.
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EGZAMA TIRNAKLARDA KALINLAŞMAYA NEDEN OLABİLİYOR Egzama ve sedef hastalığı genellikle cilt hastalığı olarak bilinir Ancak tırnaklarınızdaki beyazlığın sebebi bu olabilir. Tırnakta sedef hastalığı, tırnakta çukurlaşma, çıkıntılar, kalınlaşma ve renk değişikliği de yapabiliyor. Egzama ise, tırnaklarda renk solması, çıkıntılar, kalınlaşma ve çukurlaşma gibi belirtilere sebep olabiliyor.
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MANİKÜR, PEDİKÜR VE TIRNAKLARIN DARBE ALMASI Tırnak yeme alışkanlığı ve çok sık manikür, pedikür yaptırmak da beyaz lekelerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Ayrıca tırnaklarınızı bir yere çarptığınızda yani tırnaklarınız darbe aldığında da bu sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dar ayakkabı giyme de tırnaktaki beyaz lekelerin bir sebebi olabilir.
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KALICI BEYAZ LEKELER CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ Tırnağınızda ara sıra görülen ve sonrasında kaybolan beyaz lekeler çok tehlikeli değildir. Ancak tırnağınızdan asla geçmeyen beyaz lekeler ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Tırnaklarda kalıcı beyaz noktalar veya lekeler karaciğer hastalığı, gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olabiliyor.
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OTOİMMUN RAHATSIZLIKLAR Tırnaklarınızda beyaz noktalar fark etmeye başladıysanız, otoimmün bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu durum vücudun bağışıklık sisteminin vücuttaki sağlıklı hücrelere ve dokulara saldırmasına neden olur.
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TIRNAKLARDA MANTAR ENFEKSİYONU Tırnaktaki beyaz lekelerin ya da çizgilerin bir nedeni mantar enfeksiyonu. Tırnakta mantar enfeksiyonu çevreden gelen mikropların, mantarların tırnaktaki keratin tabakaları arasından içeri girmesiyle ortaya çıkıyor. Tırnakların sararması, kalınlaşması, tırnak uçlarının beyaz şekilde uzaması tırnak mantarının diğer belirtileri.
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KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, akne tedavisinde retinoidler, tansiyon ilaçları ve bazı antibiyotikler tırnak plağına zarar vererek tırnakta beyaz leke ve çizgilere neden olabiliyor. Tırnağınızda geçmeyen lekeler varsa mutlaka bir uzmana danışın.
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TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELER NASIL GEÇER? Tırnaklarınızda beyaz lekeleri fark etmeye başladığınız anda hemen bir uzmana danışmanızda fayda var.