Aşure Günü Ne Zaman?
Aşure günü ayın kaçında idrak edilecek? (2024 Hicri yılbaşı takvimi)
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2024 aşure günü tarihi, tüm İslam camiası için mübarek aylardan olan Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu. Böylelikle Muharrem ayında idrak edilen aşure günü tarihi de açıklandı. Peki, 2024 aşure günü ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
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2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? Hicri yılbaşı tarihinin belli olmasıyla birlikte bu yılın aşure günü tarihi de belli oldu. Buna göre; Aşure günü, 17 Temmuz 2024 tarihinde ihya edilecek.
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2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu. Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.
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MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuya dair şu bilgileri paylaşmıştır; Peygamberimiz Muharrem ayının 9?10. veya 10?11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir.
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Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, ?Savm?, 50) ve ?Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz? buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur; ?Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah?ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur?? (Müslim, ?Sıyâm?, 202) ?Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah?tan umarım.? (Tirmizî, ?Savm?, 48) Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine?ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)