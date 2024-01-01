Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Deniz Akkaya mahkemelere doyamıyor!
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Kızıyla ve eski eşiyle mahkemelik olan Deniz Akkaya, bu kez de yeni konuyla davalık oldu. Fenomen ve model Miray İpekler tarafından başlatılan hukuki süreçte Akkaya, ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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KIZIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU Kızıyla yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından paylaşan Akkaya, kızı Ayşe ve eski eşi Efe Önbilgin ile davalık olmuş ve mahkeme Akkaya için 3 ay tedbir kararı vermişti.
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Skandal haberlerle gündemden düşmeyen Akkaya, yeni bir dava şoku daha yaşadı.
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MAHKEMELERE DOYMUYOR Sosyal medya fenomeni Miray İpekler, İstanbul anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak Deniz Akkaya hakkında şikayetçi oldu.
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10 yıldır mankenlik ve modellik yaptığını söyleyen İpekler, Akkaya ile yüzyüze gelmek istemediğini ancak aynı işi yaptıkları için ortak arkadaşları olduğunu belirtti. Bunlardan biri de Selin Ciğerci.
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Bir gün bir düğünde Selin Ciğerci ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşan İpekler, bu fotoğraf üzerine Akkaya'dan hakaretler almış. İpekler şu ifadelere yer verdi:
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"Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var. Sadece bu yüzden ailemle kalmış olduğum evde eskortluk yaptığıma dair paylaşımlar yaptı. Aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı".
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Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal internette yaydığını söyleyen İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda bulunduğunu ekledi.
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YAKALAMA KARARI ÇIKTI Şikayet üzerine savcılık tarafından "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Akkaya şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.
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Tebligatlara rağmen ifade vermeye gitmeyen Akkaya hakkında yakalama kararı talep edildi ve İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.