Bu Uygulamaları Hemen Silin Herşeyiniz Yok Olabilir!
Dolandırıcılar saniyeler içinde neyiniz var neyiniz yok alabilir!
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Android telefon kullananlar için önemli bir uyarı geldi. Dolandırıcıların yeni yöntemi olan "uygulamalar üzerinden kartları ele geçirmeye" karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, tehlikeli olarak görülen uygulamaların listesini paylaştı.
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Her gün yeni yöntemlerle vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, son dönemlerde 'bazı uygulamalar' üzerinden kişilerin telefona sızarak neyi var neyi yok ele geçiriyor.
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Git gide artan bu dolandırıcılık yöntemine karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, bazı uygulamaların kartlardan para çektiğini tespit etti.
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İşte, o uygulamaların yer aldığı 12 maddelik liste...
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1. High
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2. Speed Camera
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3. Smart Task Manager
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4. Flashlight+
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5. K-Dictionary
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6. Quick Note
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7. Currency Converter
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8. Joycode
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9. EzDica
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10. Instagram Profile Downloader
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11. Ez Notes
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12. A Calculator(Kore uygulaması)