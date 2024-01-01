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Bu Uygulamaları Hemen Silin Herşeyiniz Yok Olabilir!

Dolandırıcılar saniyeler içinde neyiniz var neyiniz yok alabilir!

  1. Android telefon kullananlar için önemli bir uyarı geldi. Dolandırıcıların yeni yöntemi olan "uygulamalar üzerinden kartları ele geçirmeye" karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, tehlikeli olarak görülen uygulamaların listesini paylaştı.

    Android telefon kullananlar için önemli bir uyarı geldi. Dolandırıcıların yeni yöntemi olan "uygulamalar üzerinden kartları ele geçirmeye" karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, tehlikeli olarak görülen uygulamaların listesini paylaştı.

  2. Her gün yeni yöntemlerle vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, son dönemlerde 'bazı uygulamalar' üzerinden kişilerin telefona sızarak neyi var neyi yok ele geçiriyor.

    Her gün yeni yöntemlerle vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, son dönemlerde 'bazı uygulamalar' üzerinden kişilerin telefona sızarak neyi var neyi yok ele geçiriyor.

  3. Git gide artan bu dolandırıcılık yöntemine karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, bazı uygulamaların kartlardan para çektiğini tespit etti.

    Git gide artan bu dolandırıcılık yöntemine karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, bazı uygulamaların kartlardan para çektiğini tespit etti.

  4. İşte, o uygulamaların yer aldığı 12 maddelik liste...

    İşte, o uygulamaların yer aldığı 12 maddelik liste...

  5. 1. High

    1. High

  6. 2. Speed Camera

    2. Speed Camera

  7. 3. Smart Task Manager

    3. Smart Task Manager

  8. 4. Flashlight+

    4. Flashlight+

  9. 5. K-Dictionary

    5. K-Dictionary

  10. 6. Quick Note

    6. Quick Note

  11. 7. Currency Converter

    7. Currency Converter

  12. 8. Joycode

    8. Joycode

  13. 9. EzDica

    9. EzDica

  14. 10. Instagram Profile Downloader

    10. Instagram Profile Downloader

  15. 11. Ez Notes

    11. Ez Notes

  16. 12. A Calculator(Kore uygulaması)

    12. A Calculator(Kore uygulaması)