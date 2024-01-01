Gökyüzünde Işık Hüzmesi Heyecan Yarattı!

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA Türkiye Uzay Ajansı, "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir" açıklamasında bulundu.