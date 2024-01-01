Gökyüzünde Işık Hüzmesi Heyecan Yarattı!
Birçok ilde görüldü
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Türkiye'nin birçok bölgesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.
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Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
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Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.
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İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük gibi birçok ilde ışık hüzmesini fark edenler cep telefonlarına sarıldı.
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TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA Türkiye Uzay Ajansı, "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir" açıklamasında bulundu.
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BAŞKENT'TEN DE GÖRÜLDÜ Türkiye'nin birçok bölgesinden görülen meteorun saçtığı ışıklar, Ankara'dan da gözlemlendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydetti. Meteorun saçtığı renkli ışıklar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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