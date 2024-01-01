Eski Sevgilinizi Unutamamanızın 5 Sebebi
İşte eski aşkınıza veda edememenizin sebepleri...
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YALNIZ KALMA KORKUSU Eğer bir daha aşkı bulamayacağınızı düşünüyorsanız ilişkide kötü gidişatı görmezden gelip devam etmek istiyor olabilirsiniz. Ama unutmayın bu durum uzun vadede sizi daha çok yıpratacaktır.
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BAŞARISIZLIK KORKUSU Eğer başarız olma korkunuz varsa ilişkiniz kötü giderken sadece kendinizi suçlarsınız. Bu bakış açısı sonraki ilişkilerinizde de başarısız olma ihtimalini arttırır.
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SÜREKLİ ACI ÇEKMEK Eğer ilişkinizin bittiğini bir türlü kabullenemiyor ve sürekli eski sevgilinizi stalklıyor olabilirsiniz. Ancak bu durum acı verici ve moral bozucudur. Bunun yerine biten ilişkinizin yasını tutup, yolunuza bakmayı tercih etmelisiniz.
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SONSUZ AŞKA İNANMAK Bazı kişiler birini sonsuza kadar sevmenin bir erdem olduğuna inanırlar ve o ilişki son bulsa da eski partnerinin dönmesi için beklerler. Bu da onların yeni bir ilişki fırsatını kaçırmasına sebep olur.
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ÇOCUKLUK TRAVMALARI Bağlanma korkusu olan insanlar, kendilerini koruma içgüdüleri sebebiyle bir ilişkiye tam olarak kendilerini vermeyebilir. Bu da onlarla birlikte olan kişileri çileden çıkarabilir.