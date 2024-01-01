Ünlü İsimler Genç Halleri İle Günümüzde Olsaydı!
Yapay zekayla yapılan görselleri 'yok artık' dedirtti
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Başarılı kariyer hayatlarının yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık gündeme gelen Yeşilçam'ın ünlü isimleri bu kez yapay zeka ile tasarlanan görselleriyle dikkat çekti.
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Bir sosyal medya kullanıcısının "Yeşilçam'ın efsane isimleri genç halleri ile günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusundan yola çıkarak hazırladığı görseller kısa süre içerisinde hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.
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Geçtiğimiz günlerde diyet kültürleriyle tanınan birbirinden güzel ve yakışıklı oyuncular yapay zeka aracılığıyla şişmanlatılmış hatta daha sonra yayınlanan görselleriyle yaşlandırılmıştı. Bu kez Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin gençlik halleri yapay zeka ile günümüze uyarlandı.
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