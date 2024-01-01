Ünlü İsimler Genç Halleri İle Günümüzde Olsaydı!

Geçtiğimiz günlerde diyet kültürleriyle tanınan birbirinden güzel ve yakışıklı oyuncular yapay zeka aracılığıyla şişmanlatılmış hatta daha sonra yayınlanan görselleriyle yaşlandırılmıştı. Bu kez Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin gençlik halleri yapay zeka ile günümüze uyarlandı.