Ünlü İsimler Genç Halleri İle Günümüzde Olsaydı!

Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
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Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
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'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
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Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
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LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
'Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de de o'
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Ek vergi zammı yürürlüğe girdi: Fiyatlar 100 bin TL arttı
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Yenişafak: 'Aktif vergisi' fikrine iş dünyasından destek var
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AK Parti erken seçim defterini kapattı: En az 3 yıl seçim yok
Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
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Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu
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AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Dere yataklarından uzak durun
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Memur-Sen'den ek zam çağrısı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı

Ünlü İsimler Genç Halleri İle Günümüzde Olsaydı!

Yapay zekayla yapılan görselleri 'yok artık' dedirtti

  1. Başarılı kariyer hayatlarının yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık gündeme gelen Yeşilçam'ın ünlü isimleri bu kez yapay zeka ile tasarlanan görselleriyle dikkat çekti.

    Başarılı kariyer hayatlarının yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık gündeme gelen Yeşilçam'ın ünlü isimleri bu kez yapay zeka ile tasarlanan görselleriyle dikkat çekti.

  2. Bir sosyal medya kullanıcısının "Yeşilçam'ın efsane isimleri genç halleri ile günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusundan yola çıkarak hazırladığı görseller kısa süre içerisinde hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

    Bir sosyal medya kullanıcısının "Yeşilçam'ın efsane isimleri genç halleri ile günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusundan yola çıkarak hazırladığı görseller kısa süre içerisinde hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

  3. Geçtiğimiz günlerde diyet kültürleriyle tanınan birbirinden güzel ve yakışıklı oyuncular yapay zeka aracılığıyla şişmanlatılmış hatta daha sonra yayınlanan görselleriyle yaşlandırılmıştı. Bu kez Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin gençlik halleri yapay zeka ile günümüze uyarlandı.

    Geçtiğimiz günlerde diyet kültürleriyle tanınan birbirinden güzel ve yakışıklı oyuncular yapay zeka aracılığıyla şişmanlatılmış hatta daha sonra yayınlanan görselleriyle yaşlandırılmıştı. Bu kez Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin gençlik halleri yapay zeka ile günümüze uyarlandı.