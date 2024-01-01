Küçüklük Fotoğrafları Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu!

Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Üç konfederasyondan 10 talep
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'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
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Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
'Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de de o'
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Ek vergi zammı yürürlüğe girdi: Fiyatlar 100 bin TL arttı
Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
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Yenişafak: 'Aktif vergisi' fikrine iş dünyasından destek var
AK Parti erken seçim defterini kapattı: En az 3 yıl seçim yok
AK Parti erken seçim defterini kapattı: En az 3 yıl seçim yok
Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
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Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu
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AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Dere yataklarından uzak durun
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Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı

Küçüklük Fotoğrafları Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu!

19 yaşındaki yıldızımızın sevimli halleri, kalpleri eritti. İşte o fotoğraflar...

  1. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in küçüklük fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu. 19 yaşındaki yıldızımızın sevimli halleri, kalpleri eritti. İşte o fotoğraflar...

    Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in küçüklük fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu. 19 yaşındaki yıldızımızın sevimli halleri, kalpleri eritti. İşte o fotoğraflar...

  2. A Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etse de ülkemize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Turnuvada öne çıkan oyuncularımızdan biri şüphesiz Arda Güler oldu.

    A Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etse de ülkemize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Turnuvada öne çıkan oyuncularımızdan biri şüphesiz Arda Güler oldu.

  3. 19 yaşındaki futbolcumuz, Gürcistan'a mükemmel bir gol atarken Avusturya ve Hollanda maçlarında da birer asist yaparak şampiyonayı noktaladı.

    19 yaşındaki futbolcumuz, Gürcistan'a mükemmel bir gol atarken Avusturya ve Hollanda maçlarında da birer asist yaparak şampiyonayı noktaladı.

  4. Çeyrek finalde elenmemizin ardından oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu.

    Çeyrek finalde elenmemizin ardından oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu.

  5. Genç yıldız, herkesin takdirini toplarken küçüklüğüne dair fotoğraftalar da sosyal medyada viral oldu.

    Genç yıldız, herkesin takdirini toplarken küçüklüğüne dair fotoğraftalar da sosyal medyada viral oldu.