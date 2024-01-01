Küçüklük Fotoğrafları Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu!
19 yaşındaki yıldızımızın sevimli halleri, kalpleri eritti. İşte o fotoğraflar...
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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in küçüklük fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu. 19 yaşındaki yıldızımızın sevimli halleri, kalpleri eritti. İşte o fotoğraflar...
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A Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etse de ülkemize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Turnuvada öne çıkan oyuncularımızdan biri şüphesiz Arda Güler oldu.
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19 yaşındaki futbolcumuz, Gürcistan'a mükemmel bir gol atarken Avusturya ve Hollanda maçlarında da birer asist yaparak şampiyonayı noktaladı.
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Çeyrek finalde elenmemizin ardından oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Genç yıldız, herkesin takdirini toplarken küçüklüğüne dair fotoğraftalar da sosyal medyada viral oldu.
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