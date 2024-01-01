Metin Akpınar'ı Kızdıracak Sözler!
Duygu Nebioğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
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Biyolojik babası Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, DNA testiyle babalık bağını kanıtlamıştı.
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Duygu'dan sonra ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu da mahkeme yoluna başvurmuş ve başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak mahkemeden soybağının kurulması kararını almıştı.
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Davanın sonuçlanmasının ardından Hürriyet'e konuşan Duygu Nebioğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İşte o açıklamalar...
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"MADDİ OLARAK YAKLAŞMAK DURUMUNDA KALDIK"
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"Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı. Sevgi benim arkamdan geldi. Biz ayrı ayrı yürütmek durumunda kaldık davalarımızı. Babamızdan bir babalık göremediğimiz için duruma artık maddi olarak yaklaştık. Bunu yapmasaydık ilahi adalet ?neden hakkınızı aramadınız? diye soracaktı."
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"Babam aslında bize hayat boyu onu zorlamayacak yardımlarda bulunabilirdi. Babam bana yardımı şubat ayında kesmişti. Kardeşime yardıma devam ediyor biliyorum, o da en son 10 bin TL?yi ayda ikiye bölüp gönderiyordu."
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"VEFATINDAN SONRA HAKKIMIZI ALACAĞIZ"
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"17 Temmuz?da bir davamız daha var. Antalya Akseki Hukuk Mahkemesi?nde. Babam, kardeşimle benim tek gecelik ilişkisinin mahsulü olduğunu iddia etti. Ben öyle olmadığını düşünüyorum ve şahitlerim var. O davada bunların hepsini kanıtlayacağım.
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Bana bazı gerçekleri dürüst konuşsaydı bu hale gelmezdi. Babamın vefatından sonra biz hakkımız olanı alacağız. Bizi oyaladı ve yalanlar söylediği için bende kalıcı sağlık sorunları bıraktı."