Metin Akpınar'ı Kızdıracak Sözler!

"17 Temmuz?da bir davamız daha var. Antalya Akseki Hukuk Mahkemesi?nde. Babam, kardeşimle benim tek gecelik ilişkisinin mahsulü olduğunu iddia etti. Ben öyle olmadığını düşünüyorum ve şahitlerim var. O davada bunların hepsini kanıtlayacağım.