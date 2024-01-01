Kim Milyoner Olmak İster'de Bir İlk

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu hafta da başarılı performanslara sahne oldu. Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı olarak rekor kırdı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacı Abanoz'u tebrik etti. Ancak yarışmacıyı, milyonluk ödüle yaklaştığı soruda kullandığı joker başını yaktı.