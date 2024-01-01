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Kim Milyoner Olmak İster'de Bir İlk

200 bin TL'lik soruya joker kullanmadan geldi

  1. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu hafta da başarılı performanslara sahne oldu. Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı olarak rekor kırdı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacı Abanoz'u tebrik etti. Ancak yarışmacıyı, milyonluk ödüle yaklaştığı soruda kullandığı joker başını yaktı.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu hafta da başarılı performanslara sahne oldu. Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı olarak rekor kırdı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacı Abanoz'u tebrik etti. Ancak yarışmacıyı, milyonluk ödüle yaklaştığı soruda kullandığı joker başını yaktı.

  2. Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

    Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

  3. Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi.

    Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi.

  4. O ALANDA İLK YARIŞMACI OLDU 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu.

    O ALANDA İLK YARIŞMACI OLDU 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu.

  5. ÜNLÜ SUNUCU BÖYLE TEBRİK ETTİ Kenan İmirzaloğlu, "İlk defa şöyle bir gerçek ile karşı karşıyayız. 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacımızsınız. Tebrik ederim." dedi.

    ÜNLÜ SUNUCU BÖYLE TEBRİK ETTİ Kenan İmirzaloğlu, "İlk defa şöyle bir gerçek ile karşı karşıyayız. 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacımızsınız. Tebrik ederim." dedi.

  6. "BUNU DUYMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ" Yarışmacı ise "Ciddi misiniz, bunu duymak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

    "BUNU DUYMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ" Yarışmacı ise "Ciddi misiniz, bunu duymak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

  7. Yarışmacının karşısına 200 bin TL değerinde, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre, ''Aç tavuk kendini şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu çıktı.

    Yarışmacının karşısına 200 bin TL değerinde, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre, ''Aç tavuk kendini şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu çıktı.

  8. TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI Soru karşısından bir hayli zorlanan yarışmacı telefon joker hakkını kullanmak istedi.

    TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI Soru karşısından bir hayli zorlanan yarışmacı telefon joker hakkını kullanmak istedi.

  9. Soru: TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre; ''Aç tavuk kendini'' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? <br> A) Yulaf ambarında sanır B) Çavdar ambarında sanır C) Arpa ambarında sanır D) Darı ambarında sanır <br> Cevap: C) <br> aç tavuk kendini arpa ambarında sanır "insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar" anlamında kullanılan bir söz.

    Soru: TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre; ''Aç tavuk kendini'' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
    A) Yulaf ambarında sanır B) Çavdar ambarında sanır C) Arpa ambarında sanır D) Darı ambarında sanır
    Cevap: C)
    aç tavuk kendini arpa ambarında sanır "insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar" anlamında kullanılan bir söz.

  10. OKERİNİN VERDİĞİ CEVABI VERDİ Yarışmacı, jokerinin verdiği "D) Darı ambarında sanır" cevabını verdi. Ancak cevap, "C) Arpa ambarında sanır" olacaktı. YARIŞMAYA VEDA ETTİ Yarışmacı 50 bin TL ile yarışmaya veda etti..

    OKERİNİN VERDİĞİ CEVABI VERDİ Yarışmacı, jokerinin verdiği "D) Darı ambarında sanır" cevabını verdi. Ancak cevap, "C) Arpa ambarında sanır" olacaktı. YARIŞMAYA VEDA ETTİ Yarışmacı 50 bin TL ile yarışmaya veda etti..

  11. Ancak cevap, "C) Arpa ambarında sanır" olacaktı. YARIŞMAYA VEDA ETTİ Yarışmacı 50 bin TL ile yarışmaya veda etti..

    Ancak cevap, "C) Arpa ambarında sanır" olacaktı. YARIŞMAYA VEDA ETTİ Yarışmacı 50 bin TL ile yarışmaya veda etti..