Netflix'ten Türkiye'deki Abonelere İkinci Zam

Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine zam yaptı. Popüler dijital yayın platformu, daha önce yılın ilk aylarında önemli bir fiyat artışı gerçekleştirmişti. Şimdi ise abonelik ücretleri yüzde 30 civarında bir artışla yeniden güncellendi.