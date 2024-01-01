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Pirinç Pilavındaki İnanılmaz Tehlike!

Yaz aylarında besin zehirlenmesinden korunma

  1. Yaz mevsiminde en çok görülen hastalıklardan biri de gıda zehirlenmeleridir. Sıcaklardan en çok da pirinç, bulgur gibi kuru gıdaların bakteri haline dönüştüğünü biliyor muydunuz? Sıcağın etkisiyle aşırı üreyen bakteri ve virüsler, yiyecekleri bozarak başta ishal olmak üzere önemli sağlık problemlerine yol açıyor. İşte detaylar...

    Yaz mevsiminde en çok görülen hastalıklardan biri de gıda zehirlenmeleridir. Sıcaklardan en çok da pirinç, bulgur gibi kuru gıdaların bakteri haline dönüştüğünü biliyor muydunuz? Sıcağın etkisiyle aşırı üreyen bakteri ve virüsler, yiyecekleri bozarak başta ishal olmak üzere önemli sağlık problemlerine yol açıyor. İşte detaylar...

  2. Dünya Sağlık Örgütü?ne göre her yıl yaz aylarında 600 milyon kişi besin zehirlenmelerinden etkileniyor 420 bin kişi hayatını kaybediyor.

    Dünya Sağlık Örgütü?ne göre her yıl yaz aylarında 600 milyon kişi besin zehirlenmelerinden etkileniyor 420 bin kişi hayatını kaybediyor.

  3. Besinler aracılığı ile insan organizmasına taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddeler besin zehirlenmelerine neden olabiliyor. Artan sıcaklıkların etkisiyle birlikte yaz aylarında görülen besin zehirlenmesi vakaları ciddi oranda artıyor.

    Besinler aracılığı ile insan organizmasına taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddeler besin zehirlenmelerine neden olabiliyor. Artan sıcaklıkların etkisiyle birlikte yaz aylarında görülen besin zehirlenmesi vakaları ciddi oranda artıyor.

  4. Sıcak havada mikropların hızla çoğaldığına dikkat çeken uzmanlar kuru gıdalar hakkında da dikkat çeken bir uyardıda bulundu.

    Sıcak havada mikropların hızla çoğaldığına dikkat çeken uzmanlar kuru gıdalar hakkında da dikkat çeken bir uyardıda bulundu.

  5. KURU GIDALARI SERİN YERDE TUTUN! Bulgur, buğday, pirinç, nohut, fasulye gibi bakliyatlar ve kuru gıdaları güneş görmeyen karanlık bir yerde ve 20°C sıcaklığın altında, ağzı hava almayan kapalı cam kaplar içinde saklamaya dikkat edin.

    KURU GIDALARI SERİN YERDE TUTUN! Bulgur, buğday, pirinç, nohut, fasulye gibi bakliyatlar ve kuru gıdaları güneş görmeyen karanlık bir yerde ve 20°C sıcaklığın altında, ağzı hava almayan kapalı cam kaplar içinde saklamaya dikkat edin.

  6. Özellikle pirinç içeren yemekleri bir günde tüketilecek miktarda pişirin. Pirinçli yemek tekrar tüketilecekse en fazla bir defa daha ısıtma yapılarak yenilebilir. Böylece Bacillus cereus gibi bakterilerin yol açacağı gıda zehirlenmesinden de korunmuş olunur.

    Özellikle pirinç içeren yemekleri bir günde tüketilecek miktarda pişirin. Pirinçli yemek tekrar tüketilecekse en fazla bir defa daha ısıtma yapılarak yenilebilir. Böylece Bacillus cereus gibi bakterilerin yol açacağı gıda zehirlenmesinden de korunmuş olunur.

  7. TAVUK ALIRKEN DİKKAT! Şişmiş veya hasar görmüş konserve ürünlerini kullanmayın. Et ve et ürünlerini güvenilir yerlerden satın alın. Kırık, çatlak, dışkıyla kirlenmiş yumurtalardan kaçının.

    TAVUK ALIRKEN DİKKAT! Şişmiş veya hasar görmüş konserve ürünlerini kullanmayın. Et ve et ürünlerini güvenilir yerlerden satın alın. Kırık, çatlak, dışkıyla kirlenmiş yumurtalardan kaçının.

  8. Özellikle et, et ürünleri ve tavuk gibi sık besin zehirlenmesi yapan ürünlerin üretildikleri yerden depolara ve satış noktalarına sevkiyatı sırasında -18°C altında muhafaza edilerek soğuk zincirin korunması önemli.

    Özellikle et, et ürünleri ve tavuk gibi sık besin zehirlenmesi yapan ürünlerin üretildikleri yerden depolara ve satış noktalarına sevkiyatı sırasında -18°C altında muhafaza edilerek soğuk zincirin korunması önemli.

  9. Dondurulmuş besinlerin soğuk zincirinin kırılmamış olmasına dikkat edin.

    Dondurulmuş besinlerin soğuk zincirinin kırılmamış olmasına dikkat edin.