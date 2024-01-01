Pirinç Pilavındaki İnanılmaz Tehlike!

Yaz mevsiminde en çok görülen hastalıklardan biri de gıda zehirlenmeleridir. Sıcaklardan en çok da pirinç, bulgur gibi kuru gıdaların bakteri haline dönüştüğünü biliyor muydunuz? Sıcağın etkisiyle aşırı üreyen bakteri ve virüsler, yiyecekleri bozarak başta ishal olmak üzere önemli sağlık problemlerine yol açıyor. İşte detaylar...