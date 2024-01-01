Teknoloji Kahini: Ölümsüzlük 2030'Da!
Teknoloji kahini Ray Kurzweil, yeni kitabı "Tekillik Yaklaşıyor"da yeni tahminlerde buldu.
-
Sektördeki değişimleri önceden tahmin etme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olan bir teknoloji uzmanı, yeni kitabında göz kamaştırıcı yeni tahminlerde bulundu. Teknoloji kahini olarak bilinen Ray Kurzweil, iPhone çağını ve 1998'de bir bilgisayarın satrançta birini yeneceğini öngörmüştü.
-
ÖLÜLERLE YENİDEN KONUŞMAK MÜMKÜN OLACAK Kurzweil, 'The Singularity is Nearer' adlı yeni kitabında, 2045 yılına kadar insanların yapay zekanın ölüleri kopyalayarak onları taklit edeceğini ve yeniden konuşulabileceğini iddia etti. Ayrıca teknoloji kahini yapay zekadaki gelişmelerin, insan zekasının beşinci çağı olarak adlandırdığı dönemde sevdiklerimizi diriltmeyi ve beyinlerimizi bulut teknolojisine bağlamayı mümkün kılacağını öne sürüyor. Tekillik, yapay zekanın eninde sonunda insan zekasını aşarak insan varlığını temelden değiştireceği fikridir.
-
"ÖLÜLER HAYATA GERİ DÖNECEK" Kurzweil, yapay zeka teknolojisinin ölüleri 'geri getirme' vaadinde bulunduğuna inanıyor. Kahin, önce bir insanı taklit eden simülasyonlar şeklinde, sonra da fiziksel olarak hayata döneceklerini iddia ediyor
-
BABASININ BİR KOPYASINI YARATTI Kurzweil'in 22 yaşındayken ölen babasını yapay zeka kullanarak 'geri getirme' girişimleri 10 yıldan uzun bir süre önce başladı. Kurzweil bir yapay zeka sistemini babasının mektupları, denemeleri ve müzik besteleriyle besleyerek babasının bir kopyasını yarattı. Ayrıca Kurzweil 2020'lerin sonunda insanların ve ardından canlı bedenlerin 'son derece gerçekçi' biyolojik olmayan rekreasyonlarını bekliyor. Kurzweil, insanların 'biyolojinin izin verdiğinden daha gelişmiş' yapay bedenlere geçeceğini ve 2040'lara gelindiğinde bir insanın kopyasını yapmanın mümkün olacağını öngörüyor.
-
İNSAN ZEKASI MİLYONLARCA KAT ARTACAK Kahin, insan seviyesinde yapay zekanın ve Elon Musk'ın Neuralink'i gibi beyin çiplerinin gelişiyle tetiklenen, insanın makinelerle birleştiği 'beşinci zeka çağına' girmek üzere olduğumuzu söylüyor. Kurzweil, 2029'dan sonraki yıllarda insan zekasının, insanların doğrudan makinelere bağlanmasıyla milyonlarca kat artacağına inanıyor.
-
ÖLÜMSÜZLÜK 2030 YILINDA BAŞLAYACAK Kurzweil, insanların 2030 yılına kadar ölümsüzlük için "kaçış hızına" ulaşmaya başlayacağını öngörüyor. Bu, sağlık tedavisinde 2030 yılına kadar, yapay zekalı biyolojik simülatörlerin klinik deneyleri yıllar yerine saatler içinde yapacağını ve bunun da yeni ilaçlara ve uzun ömürlü tedavilere yol açacağını yazıyor.
-
HAYAT DAHA UCUZ VE KOLAY HALE GELECEK Kurzweil, hayatın daha ucuz ve daha kolay hale geleceğini, teknolojinin günlük yaşamda devrim yaratacağını, robotların bina parçaları üreten 3D yazıcıların yardımıyla inanılmaz derecede hızlı bir şekilde gökdelenler inşa edebileceğine inanıyor.
-
BİR DÜŞÜNCE BAŞKA KİŞİYE AKTARILABİLECEK Her düşünceyi 'hissettiğimiz' eğlence Kurzweil, insan beyinlerinin 'nanoteknoloji' ile geliştirilerek yeni eğlence biçimlerine olanak sağlayacağına inanıyor. Kurzweil, eğlencenin sonunda 'birinin kafasındaki her düşünceyi sizinkine' aktaracağını söylüyor. "ZEKAMIZI MİLYONLARCA KAT GENİŞLETECEK" Beyinlerin 'kan dolaşımı yoluyla beyne yerleştirilen zararsız nano ölçekli elektrotlarla' geliştirileceğini yazan Kurzweil, "Kafataslarımızın muhafazasından kurtulan ve biyolojik dokudan milyonlarca kat daha hızlı bir alt tabaka üzerinde işleyen zihinlerimiz katlanarak büyüyecek ve nihayetinde zekamızı milyonlarca kat genişletecek" diye yazıyor.