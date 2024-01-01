Tatil Dönüşü Uyum Sağlamanızı Kolaylaştıracak 5 Öneri
İşte tatil sonrası depresyonu için öneriler...
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EVİNİZİ TEMİZLEYİN Bir seyahatten eve döndüğünüzde, durgun hissedebilirsiniz. Unutmayın evinizi temizlemek, enerji akışını yeniden devreye sokmanın harika bir yoludur.
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SEYAHATİNİZDEN BİR FOTOĞRAF ALBÜMÜ OLUŞTURUN Bazen hayatınızdaki sorumluluklar, sizi deneyimlediğiniz pozitiflikten uzaklaştırabilir. Bunun için tatilde çektiğiniz fotoğraf ve videolardan bir ailbüm oluşturun. Böylece o karelere bakıp modunuzu yükseltebilirsiniz.
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KENDİNİZE İZİN VERİN En sevdiğiniz şehirlere tatile gitmek sizi o kadar yüksek bir ruh haline sokabilir ki eve döndüğünüzde çöküş yaşayabilirsiniz. Böyle durumlarda kendinize müsaade edin eğer ağlamak istiyorsanız kendinizi tutmayın.
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BİR SONRAKİ TATİLİNİZİ PLANLAYIN Bir sonraki seyahatinizi planlayacak maddi gücünüz olsun ya da olmasın, ileriye dönük fikirlerinizi planlamak, günlük rutinlerinizde motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.
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KENDİNİZE HİÇBİR ŞEYİN KALICI OLMADIĞINI HATIRLATIN Şu anki hayatınızın kalıcı olmadığını, bunu istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi kendinize hatırlatın. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin ve arzuladığınız hayata doğru çalışmaya devam edin.