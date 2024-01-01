Tatil Dönüşü Uyum Sağlamanızı Kolaylaştıracak 5 Öneri

KENDİNİZE İZİN VERİN En sevdiğiniz şehirlere tatile gitmek sizi o kadar yüksek bir ruh haline sokabilir ki eve döndüğünüzde çöküş yaşayabilirsiniz. Böyle durumlarda kendinize müsaade edin eğer ağlamak istiyorsanız kendinizi tutmayın.