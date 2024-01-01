Tatil Dönüşü Uyum Sağlamanızı Kolaylaştıracak 5 Öneri

Bakanlıktan 'kaşar peyniri' için yeni uygulama
Bakanlıktan 'kaşar peyniri' için yeni uygulama
35.000 TL %0 Faizli Masrafsız Nakit!
35.000 TL %0 Faizli Masrafsız Nakit!
Sponsorlu İçerik
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
20 üniversitede yapay zeka alanında 71 yeni program açılacak
20 üniversitede yapay zeka alanında 71 yeni program açılacak
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu devam ediyor
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu devam ediyor
Bakan Şimşek: En zoru geride bıraktık, başaracağız
Bakan Şimşek: En zoru geride bıraktık, başaracağız
'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'
'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'
MSB: Bedelli askerlik tutarı ikinci altı ay için 217.871 TL oldu
MSB: Bedelli askerlik tutarı ikinci altı ay için 217.871 TL oldu
Türkiye'den 21 üniversite 'Avrupa'nın en iyi üniversiteleri' listesinde
Türkiye'den 21 üniversite 'Avrupa'nın en iyi üniversiteleri' listesinde
Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yok
Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yok
Elektrik faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
Elektrik faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
BYD Başkanından 'yatırım' açıklaması: Burası bizim evimiz olacak
BYD Başkanından 'yatırım' açıklaması: Burası bizim evimiz olacak
Yabancı 'kar'lı satışa geçti konutta fiyat artışı yavaşladı
Yabancı 'kar'lı satışa geçti konutta fiyat artışı yavaşladı
En düşük emekli maaşı için üç formül masada
En düşük emekli maaşı için üç formül masada
Bakan Tunç: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak
Bakan Tunç: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak
Zengine aktif vergisi siyasetin de gündeminde
Zengine aktif vergisi siyasetin de gündeminde
Köpek Uyutma Kurulu! Kanun teklifi imzaya açıldı
Köpek Uyutma Kurulu! Kanun teklifi imzaya açıldı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Genel Kurulda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Genel Kurulda
ÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan kararı
ÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan kararı
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu
Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu
TÜİK'ten manipülasyon açıklaması
TÜİK'ten manipülasyon açıklaması
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
Emekli maaşı için toplantı
Emekli maaşı için toplantı
Kayseri'de yaşanan olaylarda örgüt bağlantıları ortaya çıktı
Kayseri'de yaşanan olaylarda örgüt bağlantıları ortaya çıktı
Fenomen operasyonunda vergi müfettişi gözaltına alındı
Fenomen operasyonunda vergi müfettişi gözaltına alındı
2024'ün ilk 6 ayında 166 kadın öldürüldü
2024'ün ilk 6 ayında 166 kadın öldürüldü
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi Komisyonda
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi Komisyonda
AK Parti'de emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak
AK Parti'de emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak

Tatil Dönüşü Uyum Sağlamanızı Kolaylaştıracak 5 Öneri

İşte tatil sonrası depresyonu için öneriler...

  1. EVİNİZİ TEMİZLEYİN Bir seyahatten eve döndüğünüzde, durgun hissedebilirsiniz. Unutmayın evinizi temizlemek, enerji akışını yeniden devreye sokmanın harika bir yoludur.

    EVİNİZİ TEMİZLEYİN Bir seyahatten eve döndüğünüzde, durgun hissedebilirsiniz. Unutmayın evinizi temizlemek, enerji akışını yeniden devreye sokmanın harika bir yoludur.

  2. SEYAHATİNİZDEN BİR FOTOĞRAF ALBÜMÜ OLUŞTURUN Bazen hayatınızdaki sorumluluklar, sizi deneyimlediğiniz pozitiflikten uzaklaştırabilir. Bunun için tatilde çektiğiniz fotoğraf ve videolardan bir ailbüm oluşturun. Böylece o karelere bakıp modunuzu yükseltebilirsiniz.

    SEYAHATİNİZDEN BİR FOTOĞRAF ALBÜMÜ OLUŞTURUN Bazen hayatınızdaki sorumluluklar, sizi deneyimlediğiniz pozitiflikten uzaklaştırabilir. Bunun için tatilde çektiğiniz fotoğraf ve videolardan bir ailbüm oluşturun. Böylece o karelere bakıp modunuzu yükseltebilirsiniz.

  3. KENDİNİZE İZİN VERİN En sevdiğiniz şehirlere tatile gitmek sizi o kadar yüksek bir ruh haline sokabilir ki eve döndüğünüzde çöküş yaşayabilirsiniz. Böyle durumlarda kendinize müsaade edin eğer ağlamak istiyorsanız kendinizi tutmayın.

    KENDİNİZE İZİN VERİN En sevdiğiniz şehirlere tatile gitmek sizi o kadar yüksek bir ruh haline sokabilir ki eve döndüğünüzde çöküş yaşayabilirsiniz. Böyle durumlarda kendinize müsaade edin eğer ağlamak istiyorsanız kendinizi tutmayın.

  4. BİR SONRAKİ TATİLİNİZİ PLANLAYIN Bir sonraki seyahatinizi planlayacak maddi gücünüz olsun ya da olmasın, ileriye dönük fikirlerinizi planlamak, günlük rutinlerinizde motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.

    BİR SONRAKİ TATİLİNİZİ PLANLAYIN Bir sonraki seyahatinizi planlayacak maddi gücünüz olsun ya da olmasın, ileriye dönük fikirlerinizi planlamak, günlük rutinlerinizde motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.

  5. KENDİNİZE HİÇBİR ŞEYİN KALICI OLMADIĞINI HATIRLATIN Şu anki hayatınızın kalıcı olmadığını, bunu istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi kendinize hatırlatın. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin ve arzuladığınız hayata doğru çalışmaya devam edin.

    KENDİNİZE HİÇBİR ŞEYİN KALICI OLMADIĞINI HATIRLATIN Şu anki hayatınızın kalıcı olmadığını, bunu istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi kendinize hatırlatın. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin ve arzuladığınız hayata doğru çalışmaya devam edin.