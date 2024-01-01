Zehirden Farkı Yokmuş!
Kahvaltılarda sakın yemeyin
-
İşlenmiş tahıllardan yapılan kahvaltı gevreği, günümüzde oldukça popüler. Genelde kahvaltılarda ya da ara öğün olarak tüketilmesi önerilen mısır gevrekleri süt, yoğurt ve meyve ile yenir. Sağlıklı beslenme programlarında ve pek çok çocuğun kahvaltısında yer alan gevreklerin zehir saçtığını biliyor muydunuz?
-
Çabuk hazırlanması nedeniyle tercih edilen kahvaltılık gevrekler aslında pek de sağlıklı değil. Çünkü yapılan araştırmalar sonucu mısır, buğday, yulaf ve pirinçten üretilen gevreklerde hormon bozucu ve kanserojen tarım ilacı glifosat kalıntısına rastlandı.
-
ABD'de kanser olan bir çiftçi, glifosat nedeniyle kanser olmuş ve açtığı davayı kazanmıştı. Günümüzde kahvaltıların bir parçası haline gelen gevreklerde de glifosata rastlandığı ortaya çıktı.
-
YÜZDE 95?İ GLİFOSAT İÇERİYOR Çevre Çalışma Grubu tarafından özelikle yulaf içerikli kahvaltılık gevrek kategorisindeki çeşitli ürünler incelendi. Analiz edilen gıdaların yüzde 95?inin glifosat kalıntısı içerdiği tespit edildi.
-
3?TE 2?Sİ PROBLEMLİ! Çevre Çalışma Grubu çocukların hormonal sistemlerinin toksik kimyasallara karşı daha hassas olması nedeniyle mevzuatta önerilen glifosat miktarının 100 katı daha düşük bir değeri dikkate alarak değerlendirme yaptı. Bu değerin dikkate alınarak yapılan incelemede çocukların yediği kahvaltılık gevrek ürünlerinin üçte ikisi problemli çıktı.
-
Glifosat hormonal sistemi bozucu etkiler gösteren bir kimyasal madde olduğundan durum son derece ciddi. Çocukların hormonal sistemi üzerinde olumsuz etkiler gösteren kimyasallar gıdalarda ya da sularda çok düşük miktarlarda olsa bile zarar verici etki gösteriyor.
-
DÜNYA GENELİNDE PEK ÇOK GIDADA VAR Kahvaltıdaki tek tehlike bu ürünlerde değil. Son birkaç yıl içinde yapılan çalışmalar dünya genelinde bir glifosat kirlenmesi olduğunu ortaya çıkardı.
-
Sadece bal, süt, yumurta, soya, patates, çeşitli tahıllar, ekmek, un, su gibi gıdalarda değil bebek bezi ve tampon gibi ürünlerde bile glifosat kalıntısı tespit edildi.
-
DÜNYA SULARINDA DA VAR Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda insanlardan alınan idrar örneklerinde de glifosat oldupu saptandı. Küresel ölçekte gözlenen glifosat kirliliğinin en kaygı verici noktası ise günlük hayatta en çok tükettiğimiz suların da glifosat kirlenmesine maruz kalması oldu.
-
Sulardaki glifosat kirliliğini belirlemek için İtalya?dan 29 bin su örneği analiz edildi. Bu kapsamlı çalışmada ülkedeki yerüstü sularının yüzde 21?inde ve yeraltı sularının yüzde 7?sinde tespit edilen glifosat miktarları yasal mevzuatta belirtilen sınır değerin üzerinde çıktı.