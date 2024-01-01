Zehirden Farkı Yokmuş!

DÜNYA SULARINDA DA VAR Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda insanlardan alınan idrar örneklerinde de glifosat oldupu saptandı. Küresel ölçekte gözlenen glifosat kirliliğinin en kaygı verici noktası ise günlük hayatta en çok tükettiğimiz suların da glifosat kirlenmesine maruz kalması oldu.