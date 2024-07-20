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Açık Öğretim Lise Sınavları Ne Zaman?

AÖL 3. dönem sınav tarihleri

  1. AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Öte yandan sınavlar için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. İşte, AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

    AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Öte yandan sınavlar için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. İşte, AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

  2. AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? Açık Lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak. 1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00?da 2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00?te, 3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00?da.

    AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? Açık Lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak. 1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00?da 2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00?te, 3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00?da.

  3. AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor. Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

    AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor. Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

  4. AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

    AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.