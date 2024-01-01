Sinem Kobal'dan Kızı Lalin İle Yeni Kareler

"ANNEMİ DAHA İYİ ANLIYORUM" Leyla adında bir kızı daha olan Sinem Kobal, daha önce verdiği bir röportajda ?Evlat sahibi olmak annemi daha iyi anlamamı sağladı. Çok daha güçlü ve köklenmiş hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.