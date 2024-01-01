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Sinem Kobal'dan Kızı Lalin İle Yeni Kareler

Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Kobal, son olarak kızıyla verdiği pozları yayınladı.

  1. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

    2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

  2. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

  3. KIZIYLA POZ VERDİ Zaman zaman eşi ve kızlarıyla da çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son olarak kızı Lalin ile objektif karşısına geçti.

    KIZIYLA POZ VERDİ Zaman zaman eşi ve kızlarıyla da çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son olarak kızı Lalin ile objektif karşısına geçti.

  4. Kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Kobal'ın "Yaz" notunu düştüğü paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Kobal'ın "Yaz" notunu düştüğü paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

  5. "SAÇLAR AYNI" Ailesiyle tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncuya "Çok tatlısınız", "Sinem ve minik Sinem", "Lalin'in saç rengi aynı anne", "Saçlar aynı, çok tatlısınız" gibi yorumlar geldi.

    "SAÇLAR AYNI" Ailesiyle tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncuya "Çok tatlısınız", "Sinem ve minik Sinem", "Lalin'in saç rengi aynı anne", "Saçlar aynı, çok tatlısınız" gibi yorumlar geldi.

  6. "ANNEMİ DAHA İYİ ANLIYORUM" Leyla adında bir kızı daha olan Sinem Kobal, daha önce verdiği bir röportajda ?Evlat sahibi olmak annemi daha iyi anlamamı sağladı. Çok daha güçlü ve köklenmiş hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    "ANNEMİ DAHA İYİ ANLIYORUM" Leyla adında bir kızı daha olan Sinem Kobal, daha önce verdiği bir röportajda ?Evlat sahibi olmak annemi daha iyi anlamamı sağladı. Çok daha güçlü ve köklenmiş hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  7. "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM" Öte yandan Sinem Kobal, 18 Haziran'da 49 yaşına basan eşi için de romantik bir paylaşım yapmıştı. Eşiyle pozlarını yayınlayan ünlü isim, "İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.

    "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM" Öte yandan Sinem Kobal, 18 Haziran'da 49 yaşına basan eşi için de romantik bir paylaşım yapmıştı. Eşiyle pozlarını yayınlayan ünlü isim, "İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.