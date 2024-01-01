İçtiğiniz Suya Bir Parça Ekleyin! Günler İçinde Farkı Göreceksiniz
İçtiğiniz suya bir parça ekleyin!
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Doğru temizlik, her gün harika görünen bir cilde giden en basit yoldur. Her duş aldığınızda hafif bir vücut yıkama jeli kullanın.
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Temizlik, cildi sadece kirlerden arındırmakla kalmaz, aynı zamanda diğer ürünlerin (nemlendiriciler ve güneş kremleri gibi) daha iyi çalışmasına da yardımcı olur.
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Cildinizin hem içeriden hem dışarıdan neme ihtiyacı vardır. Bunu yapmanın en kolay yolu gün içinde bol su içmektir.
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Su şişenize bir dilim limon ekleyin, çünkü limondaki C vitamini cildinizin elastikiyetini ve kolajenini korumaya yardımcı olur.
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Cildinizin SPF'ye ihtiyacı var. Her gün - yaz veya kış - güneşin zararlı ve geri döndürülemez etkilerinden korunmak için.
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Uyuduğunuzda hiçbir şey yapmazken, vücudunuz iki kat daha fazla çalışır. Uyku, cilt hücrelerinizin ihtiyaç duyduğu oksijen ve kanı aldığı zamandır ve daha taze ve daha parlak görünen bir cilde uyanmanıza yardımcı olur.
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Tadı güzel olsa da şeker aslında cildiniz için kötüdür. Cildinizin elastikiyetinden sorumlu bir bileşen olan kolajeni parçalar.
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Normal yemeklik yağ/tereyağı yerine sızma zeytinyağı tercih edin. Son olarak, diyetinize portakal, ceviz, üzüm ve avokado gibi antioksidanlar ekleyin ve birkaç gün içinde daha sağlıklı görünen bir cilde merhaba diyeceksiniz.