İçtiğiniz Suya Bir Parça Ekleyin! Günler İçinde Farkı Göreceksiniz

Uyuduğunuzda hiçbir şey yapmazken, vücudunuz iki kat daha fazla çalışır. Uyku, cilt hücrelerinizin ihtiyaç duyduğu oksijen ve kanı aldığı zamandır ve daha taze ve daha parlak görünen bir cilde uyanmanıza yardımcı olur.