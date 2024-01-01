İlişkinin Yürümesi İçin Kabullenmeniz Gereken 9 Şey
Bir ilişkinin yürüyebilmesi için partnerinizin alışkanlıklarını öğrenmeli ve birbirinize anlayış göstermelisiniz.
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1. Her şeyde anlaşamazsınız Partnerinizle her konuda aynı düşüncelere sahip olmayabilirsiniz. Önemli olan birbirinize anlayış göstermek ve farklı fikirlere saygı duymak.
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2. Sosyal medyadaki her şeye inanmayın Sosyal medyada gördüğünüz çiftlerin paylaşımları, sizin ilişkinizin iyi gitmediğini, yeterince mutlu olmadığınızı veya "mükemmel bir çift" olmadığınızı düşündürebilir. Karşılaştırma yapmaktan vazgeçin.
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3. Tartışmak normaldir Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Partnerinizle anlaşamadığınız noktalar mutlaka olacaktır. Önemli olan sorunlara nasıl çözüm getirdiğiniz.
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4. İlişkiniz sıkıcı bir hale gelebilir Her ilişki büyük bir heyecanla başlar ama yaşantınız rutin hale geldikçe eski heyecanınızı kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bu artık güvende hissettiğiniz ve huzur bulduğunuz bir ilişkide olduğunuz anlamına gelir.
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5. İlişkiyi yürütmek çaba gerektirir İlişkinizin ilerleyen sürecinde partnerinizin hep sizinle olacağını ve ne yaşanırsa yaşansın sizi hiç bırakmayacağını düşünebilirsiniz ancak sevginizi taze tutabilmek için mutlaka çaba harcamalısınız.
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6. Tek odağınız kendi ilişkiniz olsun Her ilişkinin kendine has bir dinamiği vardır. Çevrenizde ilişkilerin sizi etkilemesine izin vermeyin. Kendi ilişkinizde neyin eksik olduğunu bir tek siz bilebilirsiniz.
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7. Savunmasız olmak ilişkinizi bir üst seviyeye taşır Savunmasız olduğunuz ve özgüvensiz hissettiğiniz anlarda partnerinize açılırsanız ilişkiniz artık güvenli bir liman haline gelmiş demektir.
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8. Artık "biz" var Bir ilişkideyken birey olabilmek önemlidir. Kişisel alanınızın ihlal edilmesine izin vermeseniz de artık "bir" olduğunuzu kabul etmeli ve birlikte hareket etmelisiniz.
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9. Değişebilirsiniz Eskiden sevdiğiniz şeyler artık hoşunuza girmeyebilir. İlişkinizin başındaki kişi değilsiniz. Sabrınız tükenebilir, hoşgörünüz giderek azalabilir. Bu ilişkiniz için de geçerli. Yapmanız gereken şey, neden onunla olduğunuzu kendinize hatırlatmak.