Evde Limonu Olan Hemen Denesin!

Sindirim sistemine olan faydaları da göz ardı edilmeyecek kadar önemli. Limon suyu, mide asidini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Ağır ve yağlı bir yemek yedikten sonra içilen bir bardak kaynamış limon suyu, mideyi rahatlatabilir ve sindirimi hızlandırabilir.