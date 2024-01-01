Openaı Çalışanı Yapay Zekadan Korkup İstifa Kararı Aldı

Eski çalışan yapay zekanın Titanik?inde çalışmak istemediğini bu sebeple başarısız olduğunu söyledi. Ayrıca yapay genel zeka (AG) olarak adlandırılan insan yeteneklerini aşabilen yapay zeka sistemleri hakkında endişelerini belirtti. Bu sistemler şu anda sadece teorik olarak düşünülüyor. Ancak OpenAI gibi şirketlerin ilgisini çeken bir fikir.