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Openaı Çalışanı Yapay Zekadan Korkup İstifa Kararı Aldı

OpenAI çalışanı yapay zekadan korkup istifa kararı aldı

  1. OpenAI ve bunun gibi şirketlerin uygulamaları insanlık için çok faydalı olabileceği gibi endişe verici de olabiliyor. Yapay zeka uygulamaları ve robotları bazı mesleklerin önünü kapattı bile.

    OpenAI ve bunun gibi şirketlerin uygulamaları insanlık için çok faydalı olabileceği gibi endişe verici de olabiliyor. Yapay zeka uygulamaları ve robotları bazı mesleklerin önünü kapattı bile.

  2. Önümüzdeki aylarda Avrupa Birliği, Yapay Zeka Yasası?nı onaylayarak insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamalarını yasakladı. Peki OpenAI çalışanı neden yapay zeka endişesi ile istifa etti?

    Önümüzdeki aylarda Avrupa Birliği, Yapay Zeka Yasası?nı onaylayarak insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamalarını yasakladı. Peki OpenAI çalışanı neden yapay zeka endişesi ile istifa etti?

  3. Eski OpenAI çalışanı, yapay zekanın ilerlemesine yönelik endişelerini ve güvenlik problemlerini görmezden gelemediğini ve istifa ettiğini açıkladı. OpenAI çalışanı, şirketi Titanik?e benzeterek sonunun felaket olabileceğinden bahsetti.

    Eski OpenAI çalışanı, yapay zekanın ilerlemesine yönelik endişelerini ve güvenlik problemlerini görmezden gelemediğini ve istifa ettiğini açıkladı. OpenAI çalışanı, şirketi Titanik?e benzeterek sonunun felaket olabileceğinden bahsetti.

  4. Eski çalışan yapay zekanın Titanik?inde çalışmak istemediğini bu sebeple başarısız olduğunu söyledi. Ayrıca yapay genel zeka (AG) olarak adlandırılan insan yeteneklerini aşabilen yapay zeka sistemleri hakkında endişelerini belirtti. Bu sistemler şu anda sadece teorik olarak düşünülüyor. Ancak OpenAI gibi şirketlerin ilgisini çeken bir fikir.

    Eski çalışan yapay zekanın Titanik?inde çalışmak istemediğini bu sebeple başarısız olduğunu söyledi. Ayrıca yapay genel zeka (AG) olarak adlandırılan insan yeteneklerini aşabilen yapay zeka sistemleri hakkında endişelerini belirtti. Bu sistemler şu anda sadece teorik olarak düşünülüyor. Ancak OpenAI gibi şirketlerin ilgisini çeken bir fikir.

  5. Daha önce yöneticileri, bu endişeleri görmezden gelmek ve gözetimi engellemekle suçlayan birkaç eski çalışan öne çıkmıştı. Sürekli değişen kurumsal yapısı göz önüne alınarak OpenAI?nin güvenliğe verdiği önem de sorgulanıyor.

    Daha önce yöneticileri, bu endişeleri görmezden gelmek ve gözetimi engellemekle suçlayan birkaç eski çalışan öne çıkmıştı. Sürekli değişen kurumsal yapısı göz önüne alınarak OpenAI?nin güvenliğe verdiği önem de sorgulanıyor.

  6. Eski çalışanlardan birine göre yapay genel zeka teknolojisi gibi herhangi bir yeni teknolojiyi sıfır riskle geliştirmek mümkün değil. Çalışan, şirketin bu riskleri önlemek için mümkün olan tüm makul adımları atmasını görmek istediğini söyledi.

    Eski çalışanlardan birine göre yapay genel zeka teknolojisi gibi herhangi bir yeni teknolojiyi sıfır riskle geliştirmek mümkün değil. Çalışan, şirketin bu riskleri önlemek için mümkün olan tüm makul adımları atmasını görmek istediğini söyledi.

  7. Sonuç olarak, insan zekasını geçebilecek gerçek bir yapay zekadan hala çok uzaktayız. Ayrıca uzmanlar teknolojinin hiçbir yere varmayabileceğini de vurguluyor.

    Sonuç olarak, insan zekasını geçebilecek gerçek bir yapay zekadan hala çok uzaktayız. Ayrıca uzmanlar teknolojinin hiçbir yere varmayabileceğini de vurguluyor.