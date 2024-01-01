Sabah aç karnına 1 kaşık yemek yetiyor!

LEZİZ SARIMSAK KABUĞU ÇAYI TARİFİ! Sarımsak kabuğu çayı hazırlamak oldukça basittir ve evde kolayca yapılabilir. İşte sarımsağın kabuğundan yapılan mucize çayın tarifi! Malzemeleri: 3-4 diş sarımsağın kabukları, 2 su bardağı su, Bal veya limon (isteğe bağlı), YAPILIŞI! Sarımsak kabuklarını iyice yıkayın. Bir tencereye 2 su bardağı su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya sarımsak kabuklarını ekleyin. 5-10 dakika boyunca kısık ateşte demleyin. Çayı süzün ve fincana dökün. Tatlandırmak için bal veya limon ekleyebilirsiniz. posta'ya göre: Sarımsak ve sarımsak kabuğu çayı, sağlığınızı destekleyen doğal ve etkili yöntemlerdir. Ancak, özellikle kronik bir hastalığınız varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, bu doğal yöntemleri denemeden önce bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.