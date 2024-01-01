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En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Emekliye ek zam yapılacak mı?

  1. En düşük emekli maaşının kaç lira olacağı netleşiyor. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü ek zam düzenlemesindeyken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den tarih açıklaması geldi. Güler, emekli maaşlarına yönelik çalışmalarda son durumu aktardı.

    En düşük emekli maaşının kaç lira olacağı netleşiyor. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü ek zam düzenlemesindeyken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den tarih açıklaması geldi. Güler, emekli maaşlarına yönelik çalışmalarda son durumu aktardı.

  2. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak. En düşük maaşının 12 bin lira olması planlanıyor. Son karar bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmede verilecek.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak. En düşük maaşının 12 bin lira olması planlanıyor. Son karar bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmede verilecek.

  3. EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK? 10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam büyük oranda netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zamla alacak. Ancak herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde bu 3.8 milyon emekliden 1 milyon 780 bini 10 bin lira almaya devam edecek. Yani fiilen temmuz dönemini zamsız olarak geçirecek. AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, son kararını 16 Temmuz'da açıklayacak.

    EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK? 10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam büyük oranda netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zamla alacak. Ancak herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde bu 3.8 milyon emekliden 1 milyon 780 bini 10 bin lira almaya devam edecek. Yani fiilen temmuz dönemini zamsız olarak geçirecek. AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, son kararını 16 Temmuz'da açıklayacak.

  4. Vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifi Meclis'e sunulacak. Güler, bu yasa teklifini açıklarken emekli maaş zammı kararını da duyuracak.

    Vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifi Meclis'e sunulacak. Güler, bu yasa teklifini açıklarken emekli maaş zammı kararını da duyuracak.

  5. EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? En düşük emekli maaşının kaç lira olacağına yönelik çalışmalar çok kapsamlı sürdürüldü. 11 bin 500 lira ile 12 bin 500 lira arasında rakamlar üstünden etki analizleri yapıldı.

    EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? En düşük emekli maaşının kaç lira olacağına yönelik çalışmalar çok kapsamlı sürdürüldü. 11 bin 500 lira ile 12 bin 500 lira arasında rakamlar üstünden etki analizleri yapıldı.

  6. Bu analizlerde hem oluşacak toplam maliyete hem de prim gün sayısı farkına rağmen birbirine yakın maaş alan emeklilerin durumunun oluşturacağı adaletsizliğe dikkat edildi. Edindiğimiz bilgilere göre en düşük emekli maaşı çok yüksek ihtimalle 12 bin lira olacak. 12 bin lira olarak belirlenirse 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya tamamlanmış olacak. Ancak kök maaş farklılıkları nedeniyle bazı emeklilere Hazine desteği 3 bin lira olurken, bazılarına 10 lira bile olabilecek.

    Bu analizlerde hem oluşacak toplam maliyete hem de prim gün sayısı farkına rağmen birbirine yakın maaş alan emeklilerin durumunun oluşturacağı adaletsizliğe dikkat edildi. Edindiğimiz bilgilere göre en düşük emekli maaşı çok yüksek ihtimalle 12 bin lira olacak. 12 bin lira olarak belirlenirse 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya tamamlanmış olacak. Ancak kök maaş farklılıkları nedeniyle bazı emeklilere Hazine desteği 3 bin lira olurken, bazılarına 10 lira bile olabilecek.