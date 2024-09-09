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MEB 2024-2025 Takvimi: Yaz Tatili Ne Zaman Bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak?

  1. Okulların açılacağı tarih, yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte karnelerini alan ve yazlık beldelere akın eden öğrenciler ve aileleri, 2024-2025 eğitim öğretim takviminin belli olmasıyla birlikte okulların açılacağı tarihi araştırıyor.

    Okulların açılacağı tarih, yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte karnelerini alan ve yazlık beldelere akın eden öğrenciler ve aileleri, 2024-2025 eğitim öğretim takviminin belli olmasıyla birlikte okulların açılacağı tarihi araştırıyor.

  2. OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? <br> Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Buna göre; Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
    Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Buna göre; Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

  3. UYUM HAFTASI TARİHLERİ<br> 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. <br> Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. MEB 2024-2025 takvimi: Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? - 4

    UYUM HAFTASI TARİHLERİ
    2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
    Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. MEB 2024-2025 takvimi: Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? - 4

  4. ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ <p> Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.<p> Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.<p> İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

    ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ

    Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

    Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

    İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.