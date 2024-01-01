Tuz Lambaları Gerçekten Faydalı Mı?

Ancak doğada bulunan negatif iyonların zihinsel ve fiziksel sağlığa karşı potansiyel bir fayda yaratması tam olarak kesinleşmiş bir gerçek değil. Öyle ki bu araştırmalar bir noktada sonuçsuz kalmış. Bu lambaların sağlık açısından iyileştirici özellikler taşıdığına dair bilimsel bir kanıt bulunmamış.