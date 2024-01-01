Tuz Lambaları Gerçekten Faydalı Mı?
Araştırmalar aksini söylüyor, sonuç sıfır
-
Tuz lambaları dekoratif güzelliği dışında tıbbi faydaları konusunda birçok kişiye pazarlanıyor. Tuz lambalarının iyileştirici özelliğine inanılsa da araştırmalar tam olarak netleşmiş görünmüyor. İşte araştırma detayları.
-
Tuz lambaları, iç kısmında ampul veya farklı aydınlatıcılar içeren kaya tuzu parçalarıdır. Gerçek tuz lambaları genellikle Himalayalar'dan çıkarılan kaya tuzundan yapılır. Ancak satın alırken bu gerçeği anlamak zorlayıcı olabilir.
-
Tuz lambaları hakkında yapılan sağlık iddialarının çoğu, havaya negatif iyonlar saldıkları fikrinden kaynaklanıyor. Bilim insanları 20. yüzyılın başından beri hava iyonlarının kaynaklarını ve potansiyel faydalarını araştırıyor.
-
Ancak doğada bulunan negatif iyonların zihinsel ve fiziksel sağlığa karşı potansiyel bir fayda yaratması tam olarak kesinleşmiş bir gerçek değil. Öyle ki bu araştırmalar bir noktada sonuçsuz kalmış. Bu lambaların sağlık açısından iyileştirici özellikler taşıdığına dair bilimsel bir kanıt bulunmamış.
-
Bu durumun yanı sıra tuz lambalarının ilk etapta negatif iyonları ürettiğine ve saldığına dair çok az kanıt mevcut. Tuz lambalarının iddia edilen sağlık faydalarından hiçbiri doğru ve kanıtlı bir bilimsel veriye ulaşmamış.
-
Aile hekimi Dr. Puja Uppal, tuz lambaları hakkında sorulan sorulara açıklık getirmek için çeşitli sağlık iddialarını destekleyecek hiçbir veri olmadığını teyit ediyor. Puja Uppal, "Hastalara semptomların temel nedenini bilmenin daha önemli olduğunu belirtiyorum" diye konuşuyor.
-
Ancak bir obje, nesne veya herhangi bir şeyin stresinizi azalttığını düşünüyorsanız bu durum farklıdır. Stresin vücudunuz ve zihniniz üzerinde birçok farklı yan etkiye neden olabilir.
-
Bu nedenle stres seviyenizi kontrol altına tutabilmek için bu tür objeler kullanarak rahatlamayı seçebilirsiniz. Rahatlama genel anlamda stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Yoga ve egzersiz yaparken tuz lambası olan bir ortam daha rahat hissetmenizi sağlıyorsa bu durumda bir sakınca yoktur.