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İşte En Beğenilen Diziler

'Ne izlesem' diye düşünenlere iyi gelecek liste!

  1. Dünyaca ünlü Rolling Stone dergisi, 2024 yılının ilk yarısında en çok izlenen ve beğenilen dizileri açıkladı. Listede yepyeni diziler olduğu gibi eski diziler de yer alıyor. İşte, Amerika'da en çok izlenen yapımlar...

    Dünyaca ünlü Rolling Stone dergisi, 2024 yılının ilk yarısında en çok izlenen ve beğenilen dizileri açıkladı. Listede yepyeni diziler olduğu gibi eski diziler de yer alıyor. İşte, Amerika'da en çok izlenen yapımlar...

  2. HACKS (Max) Bir komdyen ve bir genç arasındaki karanlık akıl hocalığını ele alıyor.

    HACKS (Max) Bir komdyen ve bir genç arasındaki karanlık akıl hocalığını ele alıyor.

  3. WE ARE LADY PARTS (Peacock) Komedi türündeki bu dizi kadınlardan oluşan punk müzik grubunu anlatıyor.

    WE ARE LADY PARTS (Peacock) Komedi türündeki bu dizi kadınlardan oluşan punk müzik grubunu anlatıyor.

  4. THE BEAR (Hulu) Genç şef Carmy, ailesi ve dükkanın sorumluluklarıyla baş etmeye çalışır.

    THE BEAR (Hulu) Genç şef Carmy, ailesi ve dükkanın sorumluluklarıyla baş etmeye çalışır.

  5. RIPLEY (Netflix) Roman uyarlaması olan bu dizi İtalya'da sıra dışı bir iş alıp zenginlerin ayrıcalıklı dünyasına adım atan dolandırıcıyı konu edinir.

    RIPLEY (Netflix) Roman uyarlaması olan bu dizi İtalya'da sıra dışı bir iş alıp zenginlerin ayrıcalıklı dünyasına adım atan dolandırıcıyı konu edinir.

  6. DIARRA FROM DETROIT (Bet+) Boşanmış, çok çalışan bir öğretmen, bir flört uygulamasının onu 90'larda kaçırılan bir çocuğun yetişkin versiyonu olduğundan şüphelendiği bir adamla eşleştirmesinin ardından yerel suçları araştırmaya başlar.

    DIARRA FROM DETROIT (Bet+) Boşanmış, çok çalışan bir öğretmen, bir flört uygulamasının onu 90'larda kaçırılan bir çocuğun yetişkin versiyonu olduğundan şüphelendiği bir adamla eşleştirmesinin ardından yerel suçları araştırmaya başlar.

  7. TRUE DEDECTIVE: NIGHT COUNTRY (Hbo) Gizemli bir şekilde kaybolan 8 kişinin hikayesini konu alıyor.

    TRUE DEDECTIVE: NIGHT COUNTRY (Hbo) Gizemli bir şekilde kaybolan 8 kişinin hikayesini konu alıyor.

  8. BABY REINDEER (Netflix) Baby Reindeer, yazar ve peşindeki takıntılı hayranını konu alıyor.

    BABY REINDEER (Netflix) Baby Reindeer, yazar ve peşindeki takıntılı hayranını konu alıyor.

  9. JOHN MULANEY PRESENTS: EVERYBODY'S IN LA (Netflix) Bir komedyenin yeni keşiflerine odaklanıyor.

    JOHN MULANEY PRESENTS: EVERYBODY'S IN LA (Netflix) Bir komedyenin yeni keşiflerine odaklanıyor.

  10. DOCTOR WHO (Disney+) Ncuti Gatwa'nın ikonik zaman yolculuğu yapan Doktor yeniden ekranlarda yer aldı.

    DOCTOR WHO (Disney+) Ncuti Gatwa'nın ikonik zaman yolculuğu yapan Doktor yeniden ekranlarda yer aldı.

  11. QUEENIE (Hulu) Londra'nın güneyinde iki kültür arasında yaşayan ve ikisine de tam anlamıyla dahil olamayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

    QUEENIE (Hulu) Londra'nın güneyinde iki kültür arasında yaşayan ve ikisine de tam anlamıyla dahil olamayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

  12. FANTASMAS (Hbo) Acayip olaylarla örülmüş gerçeküstü bir hikaye sunuyor.

    FANTASMAS (Hbo) Acayip olaylarla örülmüş gerçeküstü bir hikaye sunuyor.

  13. WELLCOME TO WREXHAM (Fx) Profesyonel bir futbol kulübünün satın alınıp yönetilmesini anlatıyor.

    WELLCOME TO WREXHAM (Fx) Profesyonel bir futbol kulübünün satın alınıp yönetilmesini anlatıyor.

  14. MS & MRS SMITH (Prime Video) Bu dizi macera ve romantizmi bir araya getiriyor.

    MS & MRS SMITH (Prime Video) Bu dizi macera ve romantizmi bir araya getiriyor.

  15. SHOGUN (Hulu) 1600 yılında Japonya'da geçen bu dizide Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda hayatı için savaşmak zorunda kalıyor.

    SHOGUN (Hulu) 1600 yılında Japonya'da geçen bu dizide Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda hayatı için savaşmak zorunda kalıyor.

  16. THE SYMPATHIZER (Hbo) Güney Vietnam ordusunda bir Kuzey Vietnam görevlisi olan Yüzbaşı'nın hikayesine dayanıyor.

    THE SYMPATHIZER (Hbo) Güney Vietnam ordusunda bir Kuzey Vietnam görevlisi olan Yüzbaşı'nın hikayesine dayanıyor.