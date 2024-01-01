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Anne Oldu! Bebeğine Bakın Hangi İsmi Verdi

Bebeğine bakın hangi ismi verdi

  1. 2016 yılında fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile dünya evine giren Burcu Biricik ilk kez anne oldu.

    2016 yılında fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile dünya evine giren Burcu Biricik ilk kez anne oldu.

  2. Güzel oyuncu Burcu Biricik 35 yaşına karnı burnunda girmişti... Sevilen isim Burcu Biricik anne oldu.

    Güzel oyuncu Burcu Biricik 35 yaşına karnı burnunda girmişti... Sevilen isim Burcu Biricik anne oldu.

  3. Yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Burcu Biricik bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

    Yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Burcu Biricik bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

  4. 'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik minik kızına verdiği ismi daha önce doğum gününde açıklamıştı.

    'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik minik kızına verdiği ismi daha önce doğum gününde açıklamıştı.

  5. Burcu Biricik ile Emre Yetkin kızlarına 'Luna' adını verdi. 'luna' isminin anlamı: Luna, TDK sözlük anlamı olarak dolunay ya da ay anlamına gelir. Modern bir söyleyişi olan Luna ismi anlamı da güzel olduğundan dolayı son dönemlerin popüler isimleri arasında sayılmaktadır.

    Burcu Biricik ile Emre Yetkin kızlarına 'Luna' adını verdi. 'luna' isminin anlamı: Luna, TDK sözlük anlamı olarak dolunay ya da ay anlamına gelir. Modern bir söyleyişi olan Luna ismi anlamı da güzel olduğundan dolayı son dönemlerin popüler isimleri arasında sayılmaktadır.