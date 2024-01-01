Anne Oldu! Bebeğine Bakın Hangi İsmi Verdi

Burcu Biricik ile Emre Yetkin kızlarına 'Luna' adını verdi. 'luna' isminin anlamı: Luna, TDK sözlük anlamı olarak dolunay ya da ay anlamına gelir. Modern bir söyleyişi olan Luna ismi anlamı da güzel olduğundan dolayı son dönemlerin popüler isimleri arasında sayılmaktadır.