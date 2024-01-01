Buzdolabına Koyun, Nemi Vakum Gibi Çekiyor
Yeşillikler haftalarca taze kalacak!
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Buzdolabında çok fazla nem olduğunda, meyve ve sebzeleriniz daha hızlı olgunlaşabilir ve sonunda tüketilemez hale gelebilirler.
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O da çekmecelerdeki nemi emmeye yardımcı olan bir mutfak süngeridir. Meyve ve sebzeleriniz için yer kaplayan hacimli kaplar kullanmak yerine, bulaşık süngerleri mükemmel bir alternatiftir.
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Böylece ürün çekmecenize uzanıp yumuşak kabak veya limonlarla karşılaşmak konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Ayrıca, meyve ve sebzeleriniz daha uzun süre taze kalacağı için her hafta yeni ürün satın almayı erteleyebileceksiniz.
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Mutfak süngerleri kuru olduklarında ve nemli bir alanda bekletildiklerinde havadaki nemi çekerler. Böylece süngerler çok nemli meyve ve sebze çekmecelerine konduğunda, meyve ve sebzelerin bozulmasını önlerler.
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Çekmecenin ne kadar meyve ve sebzeyle dolu olduğuna bağlı olarak üç süngere kadar kullanabilirsiniz ancak her zaman kuru olduklarından emin olun. Süngerleri çekmecenin altına, meyve ve sebzelerin altına yerleştirin. Süngerlerinizi her 10 ila 15 günde bir değiştirmeniz hayati önem taşır.
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Sebze ve meyve çekmecelerinde çok uzun süre kalırlarsa, süngerler yıkanmadıkları takdirde tuttukları suyla küflenmeye başlayabilir. Süngerlerinizi mikrodalgada bir dakika yüksek ayarda tutarak dezenfekte edebilirsiniz. Ancak süngerin ıslak olduğundan emin olun, çünkü kuruysa alev alabilir.
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Süngeri mikrodalgadan çıkarmadan önce soğumasını bekleyin ve tezgahları temizlemek, bulaşıkları yıkamak veya sebze ve meyve çekmecesine geri koymak için yeniden kullanmaya hazırsınız.