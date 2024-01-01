Buzdolabına Koyun, Nemi Vakum Gibi Çekiyor

Çekmecenin ne kadar meyve ve sebzeyle dolu olduğuna bağlı olarak üç süngere kadar kullanabilirsiniz ancak her zaman kuru olduklarından emin olun. Süngerleri çekmecenin altına, meyve ve sebzelerin altına yerleştirin. Süngerlerinizi her 10 ila 15 günde bir değiştirmeniz hayati önem taşır.