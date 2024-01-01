Kenan İmirzalıoğlu'nu Çileden Çıkardı!

"BELLİ OLUYOR" Murat Yaşar Bayram'ın "Evet" cevabı vermesi üzerine gülümseyerek yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu; "Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor." şeklinde konuştu.