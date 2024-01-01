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Kenan İmirzalıoğlu'nu Çileden Çıkardı!

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı "Susmuyor"

  1. Son dönemlerin popüler yapımları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster televizyon programı, bu kez bir yarışmacısıyla gündeme geldi. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği yarışma programına katılan radyocu Murat Yaşar Bayram, enerjik tavırları ve bir türlü bitmeyen konuşmasıyla yarışmaya damgasını vurdu.

    Son dönemlerin popüler yapımları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster televizyon programı, bu kez bir yarışmacısıyla gündeme geldi. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği yarışma programına katılan radyocu Murat Yaşar Bayram, enerjik tavırları ve bir türlü bitmeyen konuşmasıyla yarışmaya damgasını vurdu.

  2. Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle sosyal medyada büyük ses getirdi. Programda yer alan yarışmacı Murat Yaşar Bayram, çıkan her soruya uzun uzun konuşarak yorumlar yaptı.

    Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle sosyal medyada büyük ses getirdi. Programda yer alan yarışmacı Murat Yaşar Bayram, çıkan her soruya uzun uzun konuşarak yorumlar yaptı.

  3. Yarışmacının yorumlarına karşı suskunluğunu uzun süre koruyan Kenan İmirzalıoğlu sonunda kendini tutamadı. Kenan İmirzalıoğlu, o anları "Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor." şeklinde yorumladı.

    Yarışmacının yorumlarına karşı suskunluğunu uzun süre koruyan Kenan İmirzalıoğlu sonunda kendini tutamadı. Kenan İmirzalıoğlu, o anları "Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor." şeklinde yorumladı.

  4. 6 SORUDA ELENDİ! Yarışma sürecinde 30 bin TL değerindeki 6?ıncı soruya kadar gelebilen Murat Yaşar Bayram, karşısına çıkan "1990'da ABD müzik listelerinde birinci sıraya çıkan dinlediğiniz 'Ice Ice Baby' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusuna yanlış cevap vermesi üzerine elendi.

    6 SORUDA ELENDİ! Yarışma sürecinde 30 bin TL değerindeki 6?ıncı soruya kadar gelebilen Murat Yaşar Bayram, karşısına çıkan "1990'da ABD müzik listelerinde birinci sıraya çıkan dinlediğiniz 'Ice Ice Baby' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusuna yanlış cevap vermesi üzerine elendi.

  5. Ancak yarışmacının elenmesiyle konuşma fırsatı yakalayan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?" şeklinde bir sordu.

    Ancak yarışmacının elenmesiyle konuşma fırsatı yakalayan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?" şeklinde bir sordu.

  6. "BELLİ OLUYOR" Murat Yaşar Bayram'ın "Evet" cevabı vermesi üzerine gülümseyerek yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu; "Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor." şeklinde konuştu.

    "BELLİ OLUYOR" Murat Yaşar Bayram'ın "Evet" cevabı vermesi üzerine gülümseyerek yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu; "Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor." şeklinde konuştu.

  7. Yarışmacıysa Kenan İmirzalıoğlu'nun tavrına karşılık "Benim programıma bağlanan 5 saniye konuşabiliyor. Ben konuşacağım kardeşim benim programım bu." ifadelerini kullandı.

    Yarışmacıysa Kenan İmirzalıoğlu'nun tavrına karşılık "Benim programıma bağlanan 5 saniye konuşabiliyor. Ben konuşacağım kardeşim benim programım bu." ifadelerini kullandı.

  8. Sözlerinin ardından bir anısını anlatmak isteyen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun durdurması üzerine sözlerini sonlandırdı ve 5 bin TL'lik ödülü alarak yarışmadan ayrıldı.

    Sözlerinin ardından bir anısını anlatmak isteyen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun durdurması üzerine sözlerini sonlandırdı ve 5 bin TL'lik ödülü alarak yarışmadan ayrıldı.

  9. Bölümün yayınlanmasından kısa bir süre sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıyla geçirdiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Bölümün yayınlanmasından kısa bir süre sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıyla geçirdiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.

  10. Kimi sosyal medya kullanıcıları Kenan İmirzalıoğlu'nun tavrını gereksiz bulurken kimisi yerinde ve doğru cümleler kullandığını belirten yorumlarda bulundu.

    Kimi sosyal medya kullanıcıları Kenan İmirzalıoğlu'nun tavrını gereksiz bulurken kimisi yerinde ve doğru cümleler kullandığını belirten yorumlarda bulundu.