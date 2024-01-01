"İnsanlığı Yok Edebilir!"

"İNSANLIĞI YOK EDECEK BİR FELAKET OLABİLİR!" Açık Üniversite'den Prof Monica Grady, çoğu asteroitin oldukça güvenli yörüngelerde olduğunu ve gezegenimize yaklaşmadığını, ancak Apophis gibi Dünya'yı geçen asteroitlerin farklı bir konu olduğunu söyledi. Grady, "Dünya'ya yaklaşıyorlar ve bir gün içlerinden birinin Dünya'ya çarpıp büyük bir felakete neden olma potansiyeli var. Bunun 65 milyon yıl önce dinozorlar yok olduğunda gerçekleştiğine inanıyoruz. Ve eğer bu büyük bir asteroidse ve bize çarparsa, bu insanlığı yok edecek bir felaket olacaktır!" diye konuştu.