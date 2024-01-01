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"İnsanlığı Yok Edebilir!"

Eyfel Kulesi'nden daha büyük asteroit tehlikesi

  1. 2029 yılında Eyfel Kulesi'nden daha büyük bir asteroit, yakın zamana kadar bilim insanlarının feci bir çarpışmanın habercisi olabileceğinden korktukları bir olayla Dünya'nın yanından geçecek. Bilim insanları, diğer asteroitlere karşı savunmamızı güçlendirmek amacıyla 99942 Apophis'i yakın geçiş yaptığı esnada incelemeyi umuyorlar.

    2029 yılında Eyfel Kulesi'nden daha büyük bir asteroit, yakın zamana kadar bilim insanlarının feci bir çarpışmanın habercisi olabileceğinden korktukları bir olayla Dünya'nın yanından geçecek. Bilim insanları, diğer asteroitlere karşı savunmamızı güçlendirmek amacıyla 99942 Apophis'i yakın geçiş yaptığı esnada incelemeyi umuyorlar.

  2. UZAY ARACI BİLGİ TOPLAYACAK ESA ve Ramses hazırlık çalışmaları için fon sağladığını duyurdu; bu kapsamda asteroide bir uzay aracı gönderilerek boyutu, şekli, kütlesi ve uzayda savrulurken nasıl döndüğü hakkında bilgi toplanacak. Görev ayrıca Apophis'in bileşimi ve iç yapısının yanı sıra yörüngesine de ışık tutacak ve asteroidin 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'nın 32 bin km yakınından geçerken (Ay'a olan mesafenin yaklaşık onda biri) nasıl değiştiğini araştıracak.

    UZAY ARACI BİLGİ TOPLAYACAK ESA ve Ramses hazırlık çalışmaları için fon sağladığını duyurdu; bu kapsamda asteroide bir uzay aracı gönderilerek boyutu, şekli, kütlesi ve uzayda savrulurken nasıl döndüğü hakkında bilgi toplanacak. Görev ayrıca Apophis'in bileşimi ve iç yapısının yanı sıra yörüngesine de ışık tutacak ve asteroidin 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'nın 32 bin km yakınından geçerken (Ay'a olan mesafenin yaklaşık onda biri) nasıl değiştiğini araştıracak.

  3. "ONU ÇIPLAK GÖZLE GÖRMENİZ MÜMKÜN" Esa'nın uzay güvenliği program ofisi başkanı Dr. Holger Krag, "Dünya ile yaptığı uçuş kesinlikle benzersiz. Eğer gökyüzü açıksa, onu çıplak gözle görebilmeniz mümkün." dedi ve birkaç bin yıl boyunca hiçbir asteroidin bu kadar yaklaşmasının beklenmediğini sözlerine ekledi. Apophis Asteroidi Dünya'ya TV yayını, navigasyon ve hava tahmini için kullanılan sabit uydulardan daha yakın geçecek.

    "ONU ÇIPLAK GÖZLE GÖRMENİZ MÜMKÜN" Esa'nın uzay güvenliği program ofisi başkanı Dr. Holger Krag, "Dünya ile yaptığı uçuş kesinlikle benzersiz. Eğer gökyüzü açıksa, onu çıplak gözle görebilmeniz mümkün." dedi ve birkaç bin yıl boyunca hiçbir asteroidin bu kadar yaklaşmasının beklenmediğini sözlerine ekledi. Apophis Asteroidi Dünya'ya TV yayını, navigasyon ve hava tahmini için kullanılan sabit uydulardan daha yakın geçecek.

  4. "İNSANLIĞI YOK EDECEK BİR FELAKET OLABİLİR!" Açık Üniversite'den Prof Monica Grady, çoğu asteroitin oldukça güvenli yörüngelerde olduğunu ve gezegenimize yaklaşmadığını, ancak Apophis gibi Dünya'yı geçen asteroitlerin farklı bir konu olduğunu söyledi. Grady, "Dünya'ya yaklaşıyorlar ve bir gün içlerinden birinin Dünya'ya çarpıp büyük bir felakete neden olma potansiyeli var. Bunun 65 milyon yıl önce dinozorlar yok olduğunda gerçekleştiğine inanıyoruz. Ve eğer bu büyük bir asteroidse ve bize çarparsa, bu insanlığı yok edecek bir felaket olacaktır!" diye konuştu.

    "İNSANLIĞI YOK EDECEK BİR FELAKET OLABİLİR!" Açık Üniversite'den Prof Monica Grady, çoğu asteroitin oldukça güvenli yörüngelerde olduğunu ve gezegenimize yaklaşmadığını, ancak Apophis gibi Dünya'yı geçen asteroitlerin farklı bir konu olduğunu söyledi. Grady, "Dünya'ya yaklaşıyorlar ve bir gün içlerinden birinin Dünya'ya çarpıp büyük bir felakete neden olma potansiyeli var. Bunun 65 milyon yıl önce dinozorlar yok olduğunda gerçekleştiğine inanıyoruz. Ve eğer bu büyük bir asteroidse ve bize çarparsa, bu insanlığı yok edecek bir felaket olacaktır!" diye konuştu.

  5. Uzay ajansları Dünya'nın güvenliğini şansa bırakmıyor, bunun yerine gezegene bağlı asteroitlerle başa çıkmanın yollarını araştırıyor. Bu tür projeler arasında, uzay taşını saptırmanın mümkün olup olmadığını test etmek için bir uzay aracının asteroit Dimorphos'a çarptırıldığı NASA'nın "Dart" görevi de yer alıyor. "ASTEROİDİ ÖYLECE VURAMAZSINIZ" Krag, "Dart deneyinin gösterdiği şey, hedef asteroide çarpmadan önce onunla ilgili her şeyi anlamanın çok önemli olduğudur. Çünkü bileşimi önemli, dönüş hızı önemli, kütlesi önemli. Dolayısıyla, prensip olarak, bir asteroitle temas kurmadan önce çok çok hızlı bir inceleme yapabilmeniz gerekir. Öylece gidip asteroiti vuramazsınız çünkü o zaman sonucu tahmin edemezsiniz. Ve durumu daha da kötüleştirebilirsiniz." dedi.

    Uzay ajansları Dünya'nın güvenliğini şansa bırakmıyor, bunun yerine gezegene bağlı asteroitlerle başa çıkmanın yollarını araştırıyor. Bu tür projeler arasında, uzay taşını saptırmanın mümkün olup olmadığını test etmek için bir uzay aracının asteroit Dimorphos'a çarptırıldığı NASA'nın "Dart" görevi de yer alıyor. "ASTEROİDİ ÖYLECE VURAMAZSINIZ" Krag, "Dart deneyinin gösterdiği şey, hedef asteroide çarpmadan önce onunla ilgili her şeyi anlamanın çok önemli olduğudur. Çünkü bileşimi önemli, dönüş hızı önemli, kütlesi önemli. Dolayısıyla, prensip olarak, bir asteroitle temas kurmadan önce çok çok hızlı bir inceleme yapabilmeniz gerekir. Öylece gidip asteroiti vuramazsınız çünkü o zaman sonucu tahmin edemezsiniz. Ve durumu daha da kötüleştirebilirsiniz." dedi.

  6. Bu haberdeki görseller "Adobe Firefly" yapay zeka aracıyla üretilmiştir.

    Bu haberdeki görseller "Adobe Firefly" yapay zeka aracıyla üretilmiştir.